أخبار الفن| رد فعل هنادي مهنى على تصرف لزوجها بمهرجان القاهرة .. سبب طلاق ماجدة زكي من كمال أبو رية

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:









تحيى المطربة الشعبية بوسي، حفلا كبيرًا بمناسبة أعياد الكريسماس على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك يوم 24 ديسمبر الجارى، حيث يشهد الحفل مفاجآت عديدة من النجمة بوسى للجمهور، إذ تغنى بعض أغنياتها الجديدة إضافة إلى باقة متنوعة من أغانى الزمن الجميل منها أغنيات لكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والنجم فضل شاكر.









حلت المطربة اللبنانية داليدا خليل، ضيفة على موقع "صدى البلد" مساء أمس، الجمعة، وذلك لتكريمها وللحديث عن أعمالها الفنية.









التقى صدى البلد عددا كبيرا من النجوم، الذين توجهنا إليهم بسؤال واحد: لقيتوا الطبطبة؟ فكانت هذه الإجابات الظريفة وغير المتوقعة التي غلب عليها الغناء والرقص.









نشرت الفنانة هبة مجدي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وظهرت هبة مجدي في الصورة وهي بدون مكياج بملامح رقيقة، وعلقت على الصورة قائلة: "صباح الخير".









يحل اليوم السبت الموافق 12 ديسمبر عيد ميلاد الفنانة ماجدة زكي، والتي أتمت عامها الـ 58.









تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مقطع فيديو للفنانة هنادي مهني وزوجها احمد خالد صالح خلال حفل ختام مهرجان القاهرة.













يحل اليوم، السبت 12 ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة علا رامي، والتي أتمت عامها الـ 61.

بدأت علا رامي التمثيل وهي طفلة وتزوجت من الفنان إيهاب خورشيد وأنجبت منه ابنها الوحيد "عمر".







