ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن| رد فعل هنادي مهنى على تصرف لزوجها بمهرجان القاهرة .. سبب طلاق ماجدة زكي من كمال أبو رية

السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:18 م
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:


تحيى المطربة الشعبية بوسي، حفلا كبيرًا بمناسبة أعياد الكريسماس على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك يوم 24 ديسمبر الجارى، حيث يشهد الحفل مفاجآت عديدة من النجمة بوسى للجمهور، إذ تغنى بعض أغنياتها الجديدة إضافة إلى باقة متنوعة من أغانى الزمن الجميل منها أغنيات لكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والنجم فضل شاكر.


حلت المطربة اللبنانية داليدا خليل، ضيفة على موقع "صدى البلد" مساء أمس، الجمعة، وذلك لتكريمها وللحديث عن أعمالها الفنية.


التقى صدى البلد عددا كبيرا من النجوم، الذين توجهنا إليهم بسؤال واحد: لقيتوا الطبطبة؟ فكانت هذه الإجابات الظريفة وغير المتوقعة التي غلب عليها الغناء والرقص.


نشرت الفنانة هبة مجدي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وظهرت هبة مجدي في الصورة وهي بدون مكياج بملامح رقيقة، وعلقت على الصورة قائلة: "صباح الخير". 


يحل اليوم السبت الموافق 12 ديسمبر عيد ميلاد الفنانة ماجدة زكي، والتي أتمت عامها الـ 58.


تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مقطع فيديو للفنانة هنادي مهني وزوجها احمد خالد صالح خلال حفل ختام مهرجان القاهرة. 



يحل اليوم، السبت 12 ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة علا رامي، والتي أتمت عامها الـ 61.

بدأت علا رامي التمثيل وهي طفلة وتزوجت من الفنان إيهاب خورشيد وأنجبت منه ابنها الوحيد "عمر".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

باسل وزينة| زفاف سوري في التجمع بتوقيع الهضبة وعلامة ورمضان

بحضور كبار رجال الدولة| محمد كمال مستشار محافظ القاهرة يحتفل بخطوبته..صور

في ذكرى رحيل شادية.. تعرف على عدد زيجاتها وسر زيارة السيسي قبل وفاتها

عمرو موسى ووزير قطاع الأعمال يشهدان على عقد قران الإعلامي محمد موسى على الإعلامية أميرة عبيد

غنى محسود لأول مرة.. عمرو دياب يتألق في قصر عابدين

ترشيحاتنا

الفرق بين صلاة الفجر والصبح.. فيديو

شاهد... لحظة انتشال شخص حي من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنهار

إصابة خفير ووفاة سائق.. سيارة تقتحم المزلقان أثناء مرور قطار بأسوان

معارا لأحد الأندية الصاعدة.. إصابة لاعب أهلاوي جديد بفيروس كورونا

لاموني اللي غاروا مني.. فتاة فوتوسيشن سقارة تستفز الجمهور بجلسة تصوير جديدة

ميدو لـ جمهور الزمالك.. لو شوفت الخطيب كل يوم هروح أتصور معاه.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بصورة من صندوق الذكريات.. سوسن بدر تظهر بإطلالة تكشف أناقتها | شاهد

الألياف الحل الأمثل.. أعشاب لعلاج القولون نهائيًا

مواصفات وأسعار أكثر 5 سيارات صينية SUV تأثيرًا في السوق المصري موديلات 2020/2021.. صور