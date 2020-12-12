راغدة شلهوب تكشف لـ "صدى البلد" عن أمر تخشى الفنانات الحديث عنه.. فيديو

وبسؤالها عن الأمر الذي تخشى الفنانات الحديث عنه، قالت: "أكثر شئ يخشى النجوم الحديث عنه هو الطلاق، هم يفضلون عدم الحديث فيه لأنه يكون للبعض تجربة مريرة فلا يحبون أن يعيدوا الحديث عنه حتى لا يتذكرون تفاصيله الأليمة".

وكشفت راغدة شلهوب كواليس 3 برامج قدمتها داخل مصر، وبرنامجها الأخير "تحيا الستات"، ولماذا اختارت هذا الاسم والفكرة، ورأيها في البرامج النسوية التي تهاجم الرجال.





وتحدثت راغدة شلهوب عن رأيها في المذيعة رضوى الشربيني، وهل هي منحازة تمامًا للمرأة وضد الرجل في كل المواقف، وسر تفضيلها للبرامج الفنية وهل يمكن أن تختار نوعية أخرى من البرامج.





كما كشفت عن أصعب حلقة قدمتها، وهل كل الفنانين يحصلون على أموال فلكية مقابل الظهور في الحلقة، وهل اعترض أحد ضيوفها على نوعية الاسئلة، وهل هناك أجزاء تم اقتصاصها في المونتاج، وهل هناك فنان بالغ في أجره داخل الحلقة، وهل حدث خلاف مع أحد الضيوف بسبب الاسئلة.