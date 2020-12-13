نائبة صحة البرلمان: اللقاح الصيني لـ كورونا يعطى مناعة 90% لكبار السن والأطقم الطبية

أكدت النائبة الدكتورة مرفت موسي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللقاح الصيني هو الأفضل بالنسبة لمصر ومن السهل إنتاجه بمصر، لأنه يحتاج الى الحفظ فى درجة حرارة "2_" وهذا ليس بالأمر الصعب، بينما لقاح شركة "فايزر" يحتاج إلى درجة حرارة منخفضة جدا لحفظه، وهي ليست متوفرة بمصر، وتصل إلى "-70"، وبالتالى اللقاح الصيني هو الأفضل من جميع نواحي الإنتاج بالنسبة لمصر.





وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد إلى أن اللقاح الصيني يمكن إنتاجه وتصنيعه فى مصر، موضحة أن قانون "عمليات الدم وفصل البلازما " الذى وافقت عليه لجنة الصحة مؤخرا سيساهم فى عمليات انتاج اللقاح حيث أصبح من الممكن تسفير البلازما للخارج لإجراء عمليات الفصل لمشتقاتها، وأعادتها للحقن بها، وبالتالي سيساعد القانون في إنتاج مصل خاص بينا وستكون التجارب على مصر وبالتالي النتائج ستكون أكثر دقة ، وسيتم إجازاته من الصحة العالمية بعدما يتم إنتاجه ومعالجة عدد كبير من المرضي به .





وأكدت الدكتورة مرفت موسي، أن اللقاح الصيني يعطي مناعة بنسبة 90% للمرضى من كبار السن والأطقم الطبية ، لافتة إلى ان لقاح الصين يعتمد على حقن الخلايا الميتة بالنسبة للفيروس ويقوم الجسم بانتاج أجسام مضادة ضد الفيروس ، لكن لقاح شركة فايزر يعتمد على "RNA" وهو الشريط الوراثي للفيروس كورونا، ويقوم بالتغير فيه وبالتالي فإن الفيروس لا يصيب ولا ينتشر في الخلايا .





وأضافت موسي أن لقاح شركة فايزر يعتمد على تكنولوجيا أكثر تعقيدا ، لكن لقاح الصين مثل لقاح الانفلونزا نستطيع انتاجه، لافتة إلى ان جميع اللقاحات لم يتم اجازاتها من منظمة الصحة العالمية لانها تعتمد على تجربته على عدد كبير من المرضي، وبالتالى اللقاح الصيني هو الأفضل لأنه لا يلعب فى الجينات ويغير تركيباتها وهو إمتداد للقاح الانفلونزا وبالتالي فيه نسبة أمان عالية.





وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن هناك خط إنتاج جديدا في فاكسيرا؛ لإنتاج اللقاح الصيني في مصر، كما يتم التفاوض حاليا مع الشركة المنتجة؛ لنقل التصنيع داخل مصر.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دي إم سي":" "إذا تمت خطوة التصنيع في مصر داخل معامل فاكسيرا سنكون محطة تصدير للدول الأفريقية بعد الإنتاج داخل مصر".





ونوهت الدكتورة هالة زايد إلى أن الوزارة دشنت موقعًا إلكترونيًا، وتم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعدها على مجلس الوزراء، لافتة إلى أن من يريد التسجيل لتناول اللقاح يدخل على الموقع ويضع بياناته، كما أن الموقع به بيانات اللقاحات، وبعد التسجيل يتم التواصل مع المواطنين لأخذ اللقاح دون تدخل بشرى.





وأشارت إلى أنها شاركت فى التجارب السريرية وحصلت على جرعتين، والجرعة الثانية حصلت عليها ولم تتسبب فى ارتفاع درحة الحرارة وأجريت تحليل الأجسام المضادة.