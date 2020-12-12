ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وكيل الشباب بالغربية: تدشين فعاليات برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية للطلائع.. صور

السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:23 م
تدشين فعاليات برنامج
تدشين فعاليات برنامج تنشيط الرياضة
Advertisements
أحمد على

أكد المحاسب احمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية اليوم  مواصله مديرية الشباب والرباضة تدشين فعاليات برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية على مستوي قري ومراكز المحافظة حفاظا على صالح أبناء وفتيات الشارع الغرباوي .

اقرا ايضا:

جامعة طنطا تعلن أسماء الطلاب المثاليين بين صفوف مراحل كلية الطب البشري

وجاء ذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والاستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وبتوجيهات المحاسب احمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية واشراف الدكتور عبده أبو طالب وكيل المديريه للرياضة ومتابعه وحضور شويكار الخطيب مدير الاداره العامه للرياضة .

وشدد وكيل الوزارة على استمرار تنفيذ هذا المشروع لتشجيع ممارسة الرياضة بين جميع الفئات العمرية فى كل مكان وخاصة بالاحياء الشعبية بالمحافظة وذلك لأهمية الرياضة فى الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض مشيرا أن تنفيذ المشروع يقوم على مشاركة مجموعه من المدربين وأخصائي الرياضة بالمديرية .

كما يهدف البرنامج الذى ينفذ كل يوم من أيام الاسبوع الساعة 9صباحا  إلى خدمة راغبى ممارسة الرياضة من أبناء المحافظة لحثهم على الرياضه واداء التمارين الرياضية بصفه مستمره وتوسيع قاعدة المشاركة لجعل الرياضة جزء من الحياة اليومية والحفاظ على الجسم والوقاية من الأمراض.

ويقام البرنامج فى إطار التعاون المشترك بين الاداره المركزيه للرياضه ومديرية الشباب والرياضة بالغربية.

وتحت إشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب -وكيل وزارة ورئيس الاداره المركزيه للتنميه الرياضيه والدكتورة غاده جمال الدين مدير الإدارة العامه للقاعده الشعبيه ومشرف المشروع بالوزاره

جدير بالذكر أن محافظ الغربية أعلن عن تلقي ١٣٩ ألف و ٥٤٦ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٨٨٩ مليون و ٥٨٤ ألف جنيه، وذلك عقب مد فترة التصالح لنهاية العام الجاري، حرصًا على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين  فيما يتنافس بها ٢٨ مرشح فردي على ١٤ مقعد في ١١٥٩ لجنة فرعية داخل ٦٦١ مقر انتخابي .

وأوضح المحافظ أن مد فترة التصالح حتى نهاية العام سيزيد من عدد المواطنين الراغبين في التصالح خاصة أن المحافظة قد قدمت كافة التسهيلات من أجل حث المواطنين الجادين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪ ، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيه في جميع أنحاء الجمهورية .

وكيل الشباب بالغربية: تدشين فعاليات برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية للطلائع.. صور
وكيل الشباب بالغربية: تدشين فعاليات برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية للطلائع.. صور
وكيل الشباب بالغربية: تدشين فعاليات برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية للطلائع.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الشباب والرياضة تطلق دوري خماسيات القدم للأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية

من محور المحمودية لـ بشاير الخير.. وزير الرياضة يقود ماراثون للدراجات بـ الإسكندرية

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يتابع تدريبات المركز القومي للموهبة والبطل الأولمبي

ترشيحاتنا

ميدو يطلق قذائفه: مرتضى منصور وعائلته لازم يختفوا

فتاة قاصر: تزوجت عرفي لمدة شهر من شاب أراد ممارسة الجنس الثلاثي مع زوجته الأولى

طرد أحمد الحريري من مطعم في لبنان وحراسه يعتدون على النساء.. شاهد

الفرق بين صلاة الفجر والصبح.. فيديو

ينتشر بسرعة كبيرة.. هذه الخطوة تقلل من الإصابة بـ كورونا داخل سيارات الأجرة

تجديد حبسه ١٥ يوما.. التفاصيل الكاملة في واقعة شاب هتك عِرض شقيقته بسوهاج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بصورة من صندوق الذكريات.. سوسن بدر تظهر بإطلالة تكشف أناقتها | شاهد

الألياف الحل الأمثل.. أعشاب لعلاج القولون نهائيًا

مواصفات وأسعار أكثر 5 سيارات صينية SUV تأثيرًا في السوق المصري موديلات 2020/2021.. صور