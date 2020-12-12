وكيل الشباب بالغربية: تدشين فعاليات برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية للطلائع.. صور

أكد المحاسب احمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية اليوم مواصله مديرية الشباب والرباضة تدشين فعاليات برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية على مستوي قري ومراكز المحافظة حفاظا على صالح أبناء وفتيات الشارع الغرباوي .

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وجاء ذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والاستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وبتوجيهات المحاسب احمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية واشراف الدكتور عبده أبو طالب وكيل المديريه للرياضة ومتابعه وحضور شويكار الخطيب مدير الاداره العامه للرياضة .

وشدد وكيل الوزارة على استمرار تنفيذ هذا المشروع لتشجيع ممارسة الرياضة بين جميع الفئات العمرية فى كل مكان وخاصة بالاحياء الشعبية بالمحافظة وذلك لأهمية الرياضة فى الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض مشيرا أن تنفيذ المشروع يقوم على مشاركة مجموعه من المدربين وأخصائي الرياضة بالمديرية .

كما يهدف البرنامج الذى ينفذ كل يوم من أيام الاسبوع الساعة 9صباحا إلى خدمة راغبى ممارسة الرياضة من أبناء المحافظة لحثهم على الرياضه واداء التمارين الرياضية بصفه مستمره وتوسيع قاعدة المشاركة لجعل الرياضة جزء من الحياة اليومية والحفاظ على الجسم والوقاية من الأمراض.

ويقام البرنامج فى إطار التعاون المشترك بين الاداره المركزيه للرياضه ومديرية الشباب والرياضة بالغربية.

وتحت إشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب -وكيل وزارة ورئيس الاداره المركزيه للتنميه الرياضيه والدكتورة غاده جمال الدين مدير الإدارة العامه للقاعده الشعبيه ومشرف المشروع بالوزاره

جدير بالذكر أن محافظ الغربية أعلن عن تلقي ١٣٩ ألف و ٥٤٦ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٨٨٩ مليون و ٥٨٤ ألف جنيه، وذلك عقب مد فترة التصالح لنهاية العام الجاري، حرصًا على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين فيما يتنافس بها ٢٨ مرشح فردي على ١٤ مقعد في ١١٥٩ لجنة فرعية داخل ٦٦١ مقر انتخابي .

وأوضح المحافظ أن مد فترة التصالح حتى نهاية العام سيزيد من عدد المواطنين الراغبين في التصالح خاصة أن المحافظة قد قدمت كافة التسهيلات من أجل حث المواطنين الجادين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪ ، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيه في جميع أنحاء الجمهورية .