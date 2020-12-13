ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يشترط خلع الحذاء عند قراءة القرآن.. الإفتاء تجيب

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:27 ص
هل شرط خلع الحذاء
هل شرط خلع الحذاء عند قراءة القرآن.
Advertisements
محمود ضاحي
هل يجوز قراءة القرآن وأنا ألبس الحذاء في العمل.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت الدار، في فتوى لها،  إذا كانت السائلة على طهارة وكان الحذاء الذي تلبسه نظيفًا لا يحمل نجاسات ولم يُلَوَّث، فلا بأس ولا مانع شرعًا من قراءة القرآن وهي تلبسه، إلا أنه من الأفضل والأحسن أن تخلع حذاءها عند تلاوة كتاب الله الكريم.

ستر العورة أثناء قراءة القرآن
ذكرت دار الإفتاء، أنه لا يشترط ستر العورة أثناء قراءة القرآن، ولكن يستحب للمسلم إذا قرأ القرآن أن يكون ساترًا لعورته، وأن يكون على هيئة حسنة.

واستدلت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم ستر العورة أثناء قراءة القرآن ؟» بأن الحكيم الترمذي قال في "نوادر الأصول في أحاديث الرسول، (3/ 253): [من حُرْمَة الْقُرْآن أَن لَا تمسه إِلَّا طَاهِرا وَأَن تَقْرَأهُ وَأَنت على طَهَارَة وَأَن تستاك وَأَن تتخلل وتطيب فَإِن هَذَا طَرِيقه وَأَن تستوي قَاعِدا إِن كنت فِي غير صَلَاة وَلَا تكون مُتكئا، وَأَن تتلبس لَهُ كَمَا تتلبس للدخول على الْأَمِير لِأَنَّك مناج وَأَن تسْتَقْبل الْقبْلَة].

وأفادت عن حكم ستر العورة أثناء قراءة القرآن، بأنه يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن من غير أن تضع حجابًا على رأسها، إذ لم يرد في الكتاب والسنة ما يأمرها بتغطية رأسها عند تلاوة القرآن، ولو غطته من باب كمال الأدب مع كتاب الله فهو أفضل، فلقراءة القرآن آداب ينبغي مراعاتها لتحصيل أكبر قدر من ثوابها منها: ستر العورة، والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، واستقبال القبلة، واتباع أحكام التلاوة.

آداب تلاوة القرآن الكريم
أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بعض آداب تلاوة القرآن الكريم، ومنها أولًا أنه يستحب البكاء عند قراءة‏ القرآن الكريم،‏ مستدلًا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏ «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحُزْنٍ، فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، وَتَغَنَّوْا بِهِ، فَمَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِهِ فَلَيْسَ مِنَّا».

وأوضح «جمعة، في فتوى له، أن البكاء أثناء قراءة القرآن يأتي عند إحضار التأمل والجدية والتدبر في كلام رب العالمين من عهود ومواثيق ووعد ووعيد ومبادئ فإن هذا يؤدي إلى الخشوع والاهتمام بالأمر‏.‏

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حكم أخذ أجر على تعليم القرآن الكريم

كيفية سجود التلاوة وشروطه وأحكامه

مواضع وآيات سجود التلاوة في القرآن الكريم

هل تجوز الصلاة بملابس البيت ؟

هل تجوز قراءة القرآن عن أمي التي لا تعرف القراءة ؟

هل يجوز قراءة القرآن أثناء أداء الأعمال المنزلية.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

اخبار الفن| بتاع ستات.. نبيل الحلفاوي يؤيد التحفيل بعد هزيمة بيراميدز.. ظهور خاص لـ ابنة نيللي كريم.. عقد قران رشا مجدي أحمد علي

أول تعليق من حسام حسن بعد خطف الـ3 نقاط من بيراميدز

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات نسرين طافش.. شاهد

كنت عايز أشوف الطموح.. أحمد موسى يقصف جبهة رمضان صبحي بعد الهزيمة من الاتحاد

الصحة: تسجيل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 21 وفاة

الطموح يقتل رمضان صبحي في أول ظهور مع بيراميدز.. أداء متواضع وخرج مطرودا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم ارتفاع إصابات كورونا .. تدافع الآلاف في المتاجر استعدادا لأعياد الميلاد بـ لندن| صور

بعد عقد قرانها.. بشرى تستعرض أنوثتها بإطلالات مثيرة.. شاهد

استايل مميز.. أجرأ إطلالات دينا الشربيني.. شاهد