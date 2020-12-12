موجز السوشيال: رد فعل هنادي مهنى على تصرف زوجها بمهرجان القاهرة.. ميدو يرد على منتقديه بسبب صورة الخطيب

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مقطع فيديو للفنانة هنادي مهني وزوجها احمد خالد صالح خلال حفل ختام مهرجان القاهرة.





وظهرت هنادي مهني في الفيديو وهي تشد زوجها اثناء حواره مع إحدى الفتيات بالمهرجان لمنعه من التحدث معها.





يذكر أن الفنانة هنادي مهنى شاركت في مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.





والعمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.





وطرحت الفنانة هنادي مهنى ، أغنية «أول كلام» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي أغنية حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح، الذي أقيم مؤخرًا بحضور عدد من النجوم والأهل والأصدقاء.



