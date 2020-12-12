موجز السوشيال: رد فعل هنادي مهنى على تصرف زوجها بمهرجان القاهرة.. ميدو يرد على منتقديه بسبب صورة الخطيب

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:
الغيرة وجمالها.. رد فعل هنادي مهني على تصرف لزوجها بمهرجان القاهرة
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مقطع فيديو للفنانة هنادي مهني وزوجها احمد خالد صالح خلال حفل ختام مهرجان القاهرة.
وظهرت هنادي مهني في الفيديو وهي تشد زوجها اثناء حواره مع إحدى الفتيات بالمهرجان لمنعه من التحدث معها.
يذكر أن الفنانة هنادي مهنى شاركت في مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.
والعمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وطرحت الفنانة هنادي مهنى ، أغنية «أول كلام» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي أغنية حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح، الذي أقيم مؤخرًا بحضور عدد من النجوم والأهل والأصدقاء.
أغنية «أول كلام» لـ هنادي مهنى، من كلمات: محمد عاطف، ألحان: مدين، توزيع موسيقي: أحمد عادل، صولو: الموسيقار هانى مهنى، جيتار: مصطفى نصر: ميكس وماستر: خالد رؤوف.
على نهر النيل.. عائلة موسيماني تصل إلى القاهرة للاحتفال بأعياد الكريسماس
وصلت عائلة بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، إلى مصر للاحتفال مع مدرب النادى الاهلى بأعياد الكريسماس , ونشر موسيمانى صورة له مع عائلته من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".
وعلق موسيمانى على الصورة قائلا " الإفطار على نهر النيل مع العائلة التى جاءت لقضاء عيد الميلاد فى القاهرة معى، شكرا للعائلة ".
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أشاد الجنوب أفريقي بتتسو موسيماني بطريقة استقباله فور وصوله إلى القاهرة مطلع شهر أكتوبر الماضي، لتولي قيادة النادي الأهلي، خلفا للسويسري رينيه فايلر.
ميدو لـ جمهور الزمالك.. لو شوفت الخطيب كل يوم هروح أتصور معاه.. شاهد
نشر احمد حسام ميدو لاعب نادى الزمالك سابقا , تغريدة من خلال حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر " , يرد فيها على منتقديه من جمهور نادى الزمالك بسبب صورته مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي .
وغرد ميدو قائلا " على فكره لو شوفت محمود الخطيب كل يوم كل يوم هروح اتصور معاه.
واشار: ده اللي اتربيت عليه اني احترم الكبير وأقدره واحترم الناس اللي عملت تاريخ .. ده اللي بعلمه لأولادي انهم يحترموا الكبير ويحترموا اي حد اجتهد واخلص لبلده ولعائلته ".
هنا شيحة تخطف أنظار جمهورها بإطلالتها من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
نشر الفنانة هنا شيحة عدة صور لها من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وحازت الصور على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت ابرز التليقات كالاتى :
تحفة فستانك تحفة - قمر - عسل مشاء الله
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وانطلقت الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، التزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا.
وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.