أخبار التوك شو.. هزة أرضية تضرب مدينة 6 أكتوبر.. وممثل يحرج مذيعة دي إم سي على الهواء

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي:
هوس هوس..سامح الشجيع يكشف معلومة غريبة في عرض يوميات ونيس
هوس هوس..سامح الشجيع يكشف معلومة غريبة في عرض يوميات ونيس
قال سامح الشجيع: إن مسلسل "يوميات ونيس" لم تكن التجربة الأولى له في مجال التمثيل، لافتا إلى أنه تم اختياره من خلال دخوله تجارب الأداء وكان الفنان محمد صبحي هو الذي يختار الشخصيات بنفسه، وكان هناك الكثيرون من شباب نفس الجيل مرشحين للعب دور "عز الدين" إلى أن وقع عليه الاختيار.
وكشف، خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، عن معلومة هامة خاصة بالعرض الأول للمسلسل وهي ان كانت كل البيوت المصرية تجتمع وقت عرضه على التلفزيون لمشاهدته وكانت لاول مرة تحدث في تاريخ الدراما، معقبا: "المسلسل كأن منتخب مصر كان بيلعب الشوارع والبيوت كلها هوس هوس، وصوت التتر شغال في كل البيوت".
انطلاقة مشرفة.. محمد جاد يهنئ سيراميكا كليوباترا بعد الثنائية الساحقة أمام الإنتاج الحربي
انطلاقة مشرفة.. محمد جاد يهنئ سيراميكا كليوباترا بعد الثنائية الساحقة أمام الإنتاج الحربي
هنأ الإعلامي محمد جاد، خلال برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، فريق "سيراميكا كليوباترا"، على الفوز في أول مباراة له في الدوري الممتاز، بثنائية ساحقة، على فريق الإنتاج الحربي، معقبا: "انطلاقة مشرفة والمجهود واضح جدا".
أكد أحمد محسن ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أن فوز فريقه على الإنتاج الحربي كان مهما جدا، لأنه يأتي في بداية الدوري الممتاز، والبدايات هامة جدا في كل المساب
بعد تزايد الإصابات.. اليونان تغلق الأماكن العامة ومراكز التسوق
بعد تزايد الإصابات.. اليونان تغلق الأماكن العامة ومراكز التسوق
عرضت فضائية "يورو نيوز"، مقطع فيديو رصد إغلاق قبرص الأماكن العامة في ظل تفشي كوفيد-19 بشكل غير مسبوق.
وأعلنت قبرص مؤخرا إغلاق مراكز التسوق والمقاهي والمطاعم وحظر قداس الكنائس خلال عطلة عيد الميلاد لتقليل عدد الإصابات المتزايد بفيروس كورونا، وسيتم تطبيق الإجراءات الجديدة من 11 إلى 31 ديسمبر.
الزراعة تزف بشرى بشأن استيراد الإمارات الماشية الحية من مصر
الزراعة تزف بشرى بشأن استيراد الإمارات الماشية الحية من مصر
قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن إعلان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن موافقة دولة الإمارات على بدء استيراد الماشية الحية من مصر جاء بعد أقل من شهر من استيراد الإمارات البيض، الدجاج، والكتاكيت، من مصر وذلك فى إطار التعاون بين البلدين.
وأوضح "محمود" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع عبر فضائية مصر "الأولى"، أن قرار الإمارات بدء استيرادها الماشية الحية من مصر يعود لتطبيق مصر كافة الإجراءات الاحترازية البيطرية والتي تطبق بأعلى درجات الأمان والسلامة فى مصر .
في أول تجربة له.. عماد متعب يشارك جمهوره هواية القفز بالمظلات من الجلالة
في أول تجربة له.. عماد متعب يشارك جمهوره هواية القفز بالمظلات من الجلالة
عرضت الإعلامية لميس سلامة، مقطع فيديو لـ فقرة "السوشيال ميديا" اليوم، السبت، أثناء تقديم برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، والتي تعرض فيها، أبرز ما تناوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
وأذاعت "سلامة"، فيديو للاعب "عماد متعب"، وهو في تجربة لهواية القفز بالمظلات في مدينة الجلالة، ووثق جميع اللحظات عبر "إنستجرام"، وشاركها مع الجمهور.
هزة أرضية بقوة 3.2 ريختر غرب مدينة 6 أكتوبر
هزة أرضية بقوة 3.2 ريختر غرب مدينة 6 أكتوبر
أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، تعرض مصر لهزة أرضية بقوة 3.2 ريختر، على بُعد 19 كم غرب مدينة 6 أكتوبر أمس في تمام الساعة 5:48 مساءً بالتوقيت المحلي بمحافظة القاهرة.
ونفى جاد القاضي، في مداخلة هاتفية مع برنامج " صباحك مصري " المُذاع على فضائية " MBC MASR2 " ، ما تم ترويجه من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إظلام الأرض لمدة ثلاثة أيام، مضيفًا أن البعض استغل حدوث الكسوف الكلي للشمس يوم الاثنين القادم الموافق 14 من شهر ديسمبر، للترويج لهذه الشائعة، مؤكدًا أنها تعتبر آخر ظاهرة من ظواهر الكسوف والخسوف لعام 2020، علمًا بأن لن يمكن رؤيته في مصر، ولا في المنطقة العربية كاملة.
الرئيس السيسي يتفقد الكلية الحربية ويشارك في بعض التدريبات
الرئيس السيسي يتفقد الكلية الحربية ويشارك في بعض التدريبات
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا، حيث أعلن متحدث الرئاسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتفقد الكلية الحربية فجر اليوم، السبت.
كما وجه الرئيس السيسي الكلبة الجدد بضرورة بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة التي لطالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية.
انتي هتكبريني؟! ممثل يحرج مذيعة دي إم سي على الهواء
بقيادة الرئيس السيسي.. عبد العال: مصر ستظل داعمة ومساندة للبرلمان العربي
انتي هتكبريني؟! ممثل يحرج مذيعة دي إم سي على الهواء
أعربت الإعلامية داليا أشرف عن مدى سعادتها بلقائها في استديو "8 الصبح" مع الممثل سامح الشجيع، والمذاع على قناة "دي ام سي"، معقبة: "أنا مش مصدقة نفسي إني كنت صغيرة وبتفرج عليه وإني قاعدة قدامه دلوقتي"، وهذا عن دوره في مسلسل "يوميات ونيس"، والذي لعب فيه الابن الأكبر للفنان محمد صبحي وعرف باسم "عز الدين".
فرد عليها الفنان سامح صفوت مازحا: "إنتي عايزة تكبريني ولا إيه؟"، فنوهت: "لا ما انت كنت صغنن برده"، وأوضح أنه منذ الصغر يحب الاستيقاظ مبكرا، وأنه لا يتناول إلا وجبة الغداء، منوها: "أنا شخص مبيعرفش يفطر خالص".
بقيادة الرئيس السيسي.. عبد العال: مصر ستظل داعمة ومساندة للبرلمان العربي
أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستظل داعمة ومساندة للبرلمان العربي، وذلك من أجل تعزيز العمل العربي المشترك.
وأضاف "عبد العال" خلال كلمته في الجلسة الثانية للبرلمان العربي، أن مجلس النواب المصري لن يبخل بأي جهد أو دور من أجل تعزيز وتلبية تطلعات شعوب المنطقة العربية في مستقبل أفضل.
ودعا الجميع إلى تجديد العهد، من أجل الدفاع عن المنطقة العربية وما يواجهها من أخطار.