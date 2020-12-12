أخبار التوك شو.. هزة أرضية تضرب مدينة 6 أكتوبر.. وممثل يحرج مذيعة دي إم سي على الهواء

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي:

قال سامح الشجيع: إن مسلسل "يوميات ونيس" لم تكن التجربة الأولى له في مجال التمثيل، لافتا إلى أنه تم اختياره من خلال دخوله تجارب الأداء وكان الفنان محمد صبحي هو الذي يختار الشخصيات بنفسه، وكان هناك الكثيرون من شباب نفس الجيل مرشحين للعب دور "عز الدين" إلى أن وقع عليه الاختيار.