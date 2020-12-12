محافظ القليوبية: استقبال 211 ألف طلب تصالح لمخالفات بناء بـ 1.2 مليار جنيه

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، عن ارتفاع عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية خاصة بعد التخفيضات فى أسعار متر التصالح التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.









وأكد الهجان أنه بلغ إجمالى طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية من المواطنين حتى الآن 211 ألفا و991 طلب تصالح كما تم تحصيل مليار و193 مليونا و720 ألف جنيه.





من ناحية اخرى أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية لمتابعة مستجدات تطوير طريق نوى قليوب - شبين القناطر والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري وتحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية بدءا من مزلقان مدينة قليوب وحتي مدخل الزهويين بشبين القناطر بطول 14 كيلو مترا.





وتفقد المحافظ أعمال الرصف ووجه بسرعة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد حيث يعد الطريق من الطرق الحيوية التي تخدم مدينة شبين القناطر وعدد من القرى المجاورة.





وخلال الجولة لاحظ المحافظ وجود مبنى حديث البناء بدون ترخيص بمدخل زمام قرية طنان مركز ومدينه قليوب، بجوار شونة مخصصة للطوب السويسي، حيث وجه بمصادرة جرار محمل بالطوب السويسي، وازالة المبنى فورا، وجرى تحرير محضر بالمخالفة وإحالته للنيابة العسكرية.





وأكد المحافظ، أن الدولة حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة وبدون تراخيص بهدف تطبيق مبدأ سيادة القانون والتعامل الفوري مع جميع المخالفين مشيدا بدور رجال الشرطة والأجهزة الأمنية في توفير الحماية الكاملة للحملات الموسعة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وتطبيق القانون بقوة وحسم.





فى سياق متصل أعلن اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية انه قد تم البدء فى توصيل خطوط الغاز الطبيعي بقرى الوحدة المحلية ومنها قرية البقاشين وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الاقليم.





واشار رفعت الى انه يتم العمل على قدم وساق للانتهاء من التوصيل فى أقصى وقت ممكن مشيرا الى إنه يوجد خطة من قبل أجهزة الدولة تستهدف استكمال كافة الخدمات والمرافق ومن بينها أيضا توصيل الغاز الطبيعي بكافة قرى الوحدات المحلية والمدينة لخدمة وراحة المواطنين.