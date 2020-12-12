برلماني: توجيهات السيسي بتوفير لقاح كورونا مجانا انتصار لـ الإنسانية

أشاد النائب الصافي عبد العال الصغير عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوزيع لقاح كورونا مجانا، على المصريين موضحا انه انتصار للحياة والإنسانية والمساواة بين الجميع واحترام حق الحياة، وتحمل التكلفة المادية الهائلة من أجل صحة المصريين جميعا والقضاء على الفيروس.





واشار الصغير في بيان له اليوم، إلى وجود استجابة فورية من جانب وزارة الصحة، التي أعلنت أن لقاح كورونا الصينى من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، ستحصل علية الفئات الأولى بالتطعيم مجانا خلال ساعات ، مضيفا أن اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86٪ فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99٪ فى إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100٪ فى الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.





واكد نائب الاسكندرية ان الأولوية فى توزيع اللقاح، خلال الساعات القادمة ستكون للعاملين بالقطاع الصحى مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوى



