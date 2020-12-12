ألسن عين شمس تطلق ندوات أونلاين للطلاب

أطلق قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، سلسة ندوات أونلاين لطلاب جميع الفرق و جميع الأقسام، وذلك تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة، د. سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف د. يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية وذلك بالتماشي مع قواعد التباعد الإجتماعي و الإجراءات الإحترازية في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد(covid19).





وأكدت د. سلوى رشاد عميد الكلية، أن الندوات تقام عبر منصات التواصل عن بعد وتأتى في إطار تلبية احتياجات الطلاب التعليمية والتدريبية، بالتوازي مع إجراءات تخفيف أعداد الطلاب للحفاظ على سلامة الجميع، مؤكدة ان نجاح تجربة الندوات للطلاب عبر المنصات الإلكترونية بمثابة خطوة هامة في تسخير الأدوات التكنولوجية في مختلف جوانب الحياة التعليمية للطلاب.





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وأشارت د. يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الى تنظيم عدة ندوات لمختلف الفرق ، الأولى بعنوان "كيف تصبح مرافق جولات سياحية" لطلاب الفرقة الاولى و الثانية بعنوان "كيف تصبح منظم رحلات سياحية" لطلاب الفرقة الثانية، كذلك تم تنظيم ندوة بعنوان "كيف تصبح محررًا لترجمة الفيديوهات" لطلاب الفرقة الثالثة، و ندوة بعنوان "استخدام برامج الترجمة الآلية (ترادوس) في الترجمة التحريرية" لطلاب الفرقة الرابعة، بالتعاون مع شركة كمت السياحية، موضحة أن القطاع يعمل على قدم وساق منذ إنطلاق العام الدراسي لتوفير كافة سبل السلامة لأفراد المجتمع الجامعي.





وكان قد قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس إن انطلاق أقوى دورات إعدادالمدربين TOT "أونلاين" والتي سوف تبدأ الخميس31 ديسمبر2020 باعتماد مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس يفتتح التدريب الوزير دكتور محب الرافعي (وزير التربية والتعليم الأسبق.





وأوضح السعيد خلال تصريحاته لـ "صدى البلد" المميزات الذي يحصل عليها المتدرب وهي كالآتي:





١_يحصل شهادة باللغة العربية معتمدة من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة و المركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT، باجتياز الدورة بنجاح، بعدد ساعات 54 ساعة تدريبية شاملة عدد ساعات التدريب وكذلك التطبيقات العملية والتكليفات.





2_ يحصل عدد من المتدربين المتميزين على شهادة تقدير لتميزهم في الدورة.





3_ يحصل المتدرب على مجموعة من الكتب الإلكترونية في مختلف التخصصات وكتب في التنمية البشرية تفيده في بداية حياته العملية كمدرب.





4_ إمكانية الحصول على الشهادة المعتمدة باللغات الأجنبية بتكلفة 100 جنيه.





5_ يحصل المتميزون على فرصة للعمل كمدربين بالمركزين.



