إبراهيم حجازي: إسناد البرامج الرياضة لغير المختصين يخلق أزمة.. وقانون الرياضة لابد من تغييره

قال الكاتب والإعلامي إبراهيم حجازي عضو مجلس الشيوخ إن مصر خلال وقت قصير ستكون في مكانة عالمية وستقود كل المنطقة، وان الوعي هُو مسؤولية الجميع ولابد من العودة للعمل المجتمعي وان ما تم إنجازه من مشاريع في ست سنوات عظيم جدا لم يحدث علي مدار عدة سنوات سابقة ويوجد تقصير من الإعلام في التوضيح فمثلا شبكة الطرق التي تم إنشاؤها والأنفاق التي صنعت شيء من الخيال لم يتناولها الإعلام بشكل مناسب.





جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها نادي جزيرة الورد بالمنصورة برئاسة طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ بمحافظة الدقهلية ، تحت عنوان " أحداث الساعة " وذلك بمقر النادي.





وتابع قائلا : للأسف نحن نواجه المشاكل منذ القدم بالكلام فيوجد تعصب وتنمر وذلك لوجود متغيرات في العالم كله وهو "السوشيال ميديا" فتستطيع منع ابنك من أمور معينة يشاهدها أما التليفون يأتي بكل شيء فالتعصب موجود في كل شيء كالرياضة والدين و التعصب هُو التطرف والإعلام يتحمل الجزء الأكبر في التعصب في الرياضة وكذلك اللاعبون والمسئولون بالأندية وهى مشكلة مستمرة منذ وقت طويل وحلها سيأخذ وقتاً أطول لأنها نشأت في وقت طويل .





وأضاف أن إسناد البرامج الرياضة لغير المختصين يخلق أزمة فكل خلق لما هُو ميسر له ولوتم وضع ضوابط الإعلام هتظبط حاجات كتير مضيفا أنه لا توجد مشكلة فالقنوات الخاصة بالرياضة طالما تعمل وتحاسب في إطار القانون ولكن لدينا مشكلة كبيرة وهو التوجه للقاهرة ولكن في المحافظات يوجد أماكن تصل للعالمية كمركز غنيم في المنصورة ومعهد الكبد ايضًا ، فالوعي هُو مسؤولية الجميع ولابد من الغوطة للعمل المجتمعي ودورنا فيه ولا نفعل كانعزال شاب يجلس وحيد على موبايل فلابد من التعاون فالفكرة أن يكون يدنا وعقلنا على يد وعقل بعض لحل المشاكل والقضايا كالزيادة السكانية.



واشار الى أن ما تم انجازه من مشاريع في ست سنوات عظيم جدا لم يحدث علي مدار عدة سنوات ماضية ويوجد تقصير من الإعلام في التوضيح شبكة الطرق التي تم إنشائها والإنفاق التي صنعت شيء من الخيال ولكن قنوات الشر تبث سمها وتعكس الحقائق ، والعاصمة الإدارية ستكون واحدة من أكبر عواصم العالم مضيفا أن الإنسان عدو نفسه فبعض اختراعاته تسببت في قله الحركة فالرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قال أن الرياضة لابد ان تكون مادة أساسية في المدرسة ودخلت المنافسة بالفعل في المدارس ولكن الذي يقصد به الرئيس التربية البدنية فتم عمل دوري للطلاب فالمدارس فليست هذه الرياضة أن يمارس عدد قليل في منافسة فطبيعي سيكون من ممارسة اللعبة ولكن كان المقصود هُو التربية البدنية وهذا من أوليات مناقشات مجلس الشيوخ لصنع لشباب قادر عن الدفاع عن الوطن والإنتاج عن طريق التربية البدينة والقوة الجسمانية فضروري أن تكون الرياضة ممارسة وليست مقتصرة على قطاع البطولة



وأوضح أنه عمل ضابط احتياط في قوات المظلات في حرب أكتوبر وأن الجيش المصري صنع المعجزة و الشعب المصري قدم مليون و300 ألف من أبنائه وظروف واختيار وقت الحرب لم يكن عشوائيًا واقتحام المانع المائي وخط بارليف والساتر الترابي لم يكن عبورا لان العبور يطلق عندما يكون منطقة لآخري في الظروف العادية لكن في الحرب مع العدو كانت تسمي اقتحام ، وتم الاستيلاء علي 30 نقطة وكانت الحرب اكبر خطة خداع في التاريخ واختيار الحرب الساعة 2 ظهر تبدو بسيطة ولكن هي عظيمة فالحروب في أول ضوء أو آخرة لكن 2 ظهرًا كانت الشمس في وجه العدو وكانت التاريخ أيضا محسوبًا بالنسبة للمد والجزر في مياه القناة



وأضاف أن المنصورة رائدة في عدة مجالات وأبنائها دائمًا في الصفوف الأولي بالفن والطب والرياضة والسياسة وكافة المجلات ويتمني أن تنطلق مبادرة من المنصورة بالجهود الذاتية تكون نواة لأحد المشروعات الخدمية او الطبية بعاصمة الطب مثل مركز الكلي والذي أسسه العالم المصري دكتور محمد غنيم أو معهد الكبد الذي أسسه أيضًا الدكتور جمال شيحه وكانت كلها تجارب بدأت بالجهود الذاتية والتبرعات و"القليل من الكثير كثير ".



كما أجاب علي عدد من الأسئلة التي طرحها الحاضرين في الندوة والتي من أهمها دور مجلس الشيوخ في توجيه وترتيب الإعلام المصري في الفترة القادمة و الاهتمام بالقضايا والمشروعات القومية ، وعن أهم القضايا الرياضية وغموض الفترة القادمة أكد أن دور مجلس النواب القادم هو مناقشة قانون جديد للرياضة لان القانون الحالي غل يد وزارة الشباب والرياضة والوزير الحالي الدكتور أشرف صبحي لا يستطيع التصرف في ظل هذا القانون الذي لابد من تغييره .



وفي نهاية الندوة قدم طارق عبد الهادي ، رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد وعضو مجلس الشيوخ بمحافظة الدقهلية درع النادي لضيف الندوة الكاتب والإعلامي إبراهيم حجازي.