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برلمان

يوفر فرص عمل للشباب.. برلمانية توضح فوائد التعاون بين مصر والعراق

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:06 م
النائبة إيفلين متي
النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
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سماح أنور
قالت النائبة إيفلين متي عضو لحنة الصناعة بالبرلمان، إن تعاونا مثمرا بين مصر والعراق في مختلف المجالات، وعلي رأسها نهضة القطاع الصناعي الذي يخدم مسيرة التنمية الشاملة، لافتة إلي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قدر عالٍ من الحكمة والتخطيط.

وأضافت "متي" في تصريحات لـ صدي البلد"، أن هناك عدة مجالات مختلفة يمكن التعاون فيها مع العراق، ولكن أهمها صناعة النفط، والمشتقات البترولية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري الآن؛ لما بلغته من أهمية كبري بالأونة الأخيرة، ولا سيما بعد اتجاه الدولة لإنتاج سيارات الكهرباء والغاز.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي الدور التضامني الذي تقوم به الدولة من أجل إحياء العراق الكبير مرة أخرى، حيث يتم ذلك عن طريق التعاون بمجال البناء والتشييد المعماري وذلك لإنبعاث روح الحضارة والتقد من جديد وتعويض خسائر الحرب مع التنظيمات الإرهابية التي تعاني منها.

وأوضحت النائبة، أن دولة العراق لها أصل حضاري قديم وفي ظل الإنتهاكات والحروب تأثر القطاع السياحي وإتجه إلي الركود بعد أن كانت من أولي المقاصد السياحية في العالم لذا فالتعاون فهذا المجال أمر يتطلب الدعم والترويج.

وتابعت النائبة حديثها، قائلة: هناك عدة فوائد لهذا التعاون أبرزها توفير فرص عمل للشباب و تبادل الخبرات والمهارات، إضافة إلي دعم العراق للنهوض من جديد وتحقيق الدولة خطط التنمية المستدامة.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس جلسة المباحثات الثنائية الموسعة التي عُقدت، اليوم، بالقاهرة بين الجانبين المصري والعراقي؛ والتي تأتي في إطار استكمال ما تم التوصل إليه خلال الأشهر الماضية، لا سيّما بعد الزيارة الناجحة التى قام بها رئيس الوزراء ووفد وزارى مصرى إلى بغداد مؤخرا لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة. وحضر المباحثات عدد من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين في البلدين.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي جلسة المباحثات، بالترحيب بالوفد الوزاري من دولة العراق الشقيقة، مشيرا إلى أننا شرُفنا قبل انعقاد هذه المباحثات الثنائية بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذى عبّر خلال المقابلة بكلمات موجزة لكنها تحمل أبلغ تعبير حول ضرورة القيام بكل الجهود الممكنة من أجل دفع العمل المشترك وتفعيل كافة أوجه التعاون بين البلدين، من منطلق التحرك لمصلحة شعبينا، مشيرا إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة التحرك الفوري لتفعيل هذا التعاون، وتشديده على هذا الموضوع أكثر من مرة خلال المقابلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر أن تعقد قمة ثلاثية بين مصر والعراق والأردن خلال الربع الأول من العام المقبل؛ من أجل الإعلان عن حزمة المشروعات المشتركة بين الدول الثلاث، مشددا على أهمية وضع آليات التنفيذ بشكل عاجل؛ حتى يتسنى الانتهاء من الاستعدادات للقمة الثلاثية المقبلة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر والتقدير للدكتور خالد بتال نجم، وزير التخطيط العراقي، فيما يخص ما أثاره من أن اتفاقية "الإعمار مقابل النفط" ستدخل حيز التنفيذ الثنائي، فور إنهاء الإجراءات الدستورية حيالها، وهو ما يجعل لدينا فرصة نتفق على المشروعات المشتركة، مشيرا إلى أن هناك توجيها من جانب الرئيس السيسي بالبدء بشكل فوري في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة المحددة، لحين استكمال إجراءات التصديق على الاتفاق، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية أعرب عن استعداد مصر لتوفير أي مواد خام، أو مستلزمات، أو تجهيز منشآت للجانب العراقي على الفور، والتغلب على أية إجراءات روتينية قد تعرقل تفعيل هذا التعاون، بالإضافة إلى التوجيه الرئاسي بتشكيل لجنة متابعة دائمة من الجانبين لتنفيذ هذه المشروعات.

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