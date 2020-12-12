تراب ومياه.. نجار يصنع بيتا من "الطين" للعيش فيه

تراب ومياه، هذا ما إحتاجه حسن محمود، نجار بعزبة الجيرة في محافظة الفيوم، لكي يبني منزل له من "الطين"، مأوي له و لعائلته المكونة من أربع أفراد، أحتاج حسن لبناء منزل له واسع للعيش فيه، فلجأ الي بيع مسكنه الأول "أوضة وحمام" مع كل ممتلكاته، حتي يشتري قطعة من الأرض، وبدأ تعميرها بالطين متخذ أوراق الشجر والنخيل سقفًا له، والشكاير لتغطية بواقي المنزل.

هذا البيت الصغير المصنوع من "الطين" مكون من مكان صغير لممارسه عمله كنجار، مع أوضة وحمام، دون التوصيل له أي مصدر من المياه أو الصرف الصحي، و تحدث حسن لكاميرا "صدي البلد" قائلًا بأن لديه طفلين حبيبة ذات الثلاث سنوات، ومحمد ذو العام من عمره، وقام ببناء منزله من الطين منذ العام الماضي، عبارة عن أوضتين فقط، واحدة للعمل والآخري للعيش بها، وعند هطول الأمطار، يتم هدم جزء من المنزل بسبب شدة الأمطار، مما يضطروا الي ترك البيت للذهاب عند أقاربهم خوفًا من الغرق.

وأكمل حسن أنه لا يمتلك أي مكان آخر للذهاب إليه، فهذا هو ملجأه الوحيد، وعمله كنجار بسيط يتمحور في سن منشار، أو تركيب طوريا، فهو ليس نجار لصنع الشباك أو الأبواب، بل شغله في الأدوات التي يتم العمل بها في الحقول الزراعية، وفي الشهر يتوقف رزقه ما بين 900 إلي 1200 جنيًا، و هذا يعتمد علي طلب الشغل.

وأوضحت إخلاص حمدي، زوجه حسن محمود، أن بناء المنزل إحتاج إلي ركش ومياه، وتم تخمير الطين لعدة أيام، ثم بدؤا في بناء المنزل جزء بعد جزء، فكان يجب ترك الطين أن يجف تمامًا لمدة يومين حتي يكملوا بناء المنزل دون أن يتهد، والسقف عبارة عن جريد وزعف وفلاق، حتي يغطي المنزل من الأعلي، مع التفاف المنزل بأكمله بالاكياس الكبيرة والشكاير لتعويض ما تم فقده من الأمطار، وتم بناء المنزل بمفردهم حيث أنهم لا يوجد في اسطاعهم المادية تكفل بأحد أخر لبناء المنزل لهم.

وذكرت إخلاص إن المنزل غير مزود بمياه أو صرف صحي، فصنعوا في الحمام برميل بسبب عدم توافر ترانش، وتلجأ الي ملئ المياه يومًا من الخارج في براميل كبيرة، وتوضع إخلاص الأكل وكل مستلزماتها عند الجيران، بسبب بيعهم لكل ممتلكاتهم لصنع هذا المنزل.

أسرة بسيطة مكونة من أربع أفراد، لا يمتلكون الكثير، يطالبون بأبسط الحقوق لهم لعيش حياه كريمة، مطالبين ببيت صالح للعيش فيه، غير مهدد بالسقوط، مزود بالمياه والصرف الصحي حتي يتمكنوا من ممارسه الحياه الطبيعية لهم، وأنهت إخلاص قائلة: "أحنا ظروفنا علي قد حالنا، طالبين إكمال البيت و تركيب المياه، لعدم توافرها، مع خزان، يعني اللي ربنا يقدركوا عليه".