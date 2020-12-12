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توك شو

أخصائية تغذية: 4 عوامل تبين الجسم صحي أم لا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:20 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قالت نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية وصاحبة أطفال بلا سمنة، إن هناك عوامل تبين هل الجسم صحي أم لا منها العضلات ووجود دهون في منطقة الخسر، لأنها أكثر منطقة تجمع دهون عند الرجال والسيدات، وتحمل وقدرة عضلة القلب.

وأضافت حافظ خلال برنامج "هاي شوجر"، الذي تقدمه الإعلاميتين ياسمين هنداوي وإيمان يسري، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن وجود الدهون يعنى أن الجسم غير صحي، مضيفًا: "إحنا نفيس السمنة من محيط الوسط".

وأوضحت أن هناك أكلات تعلى من متوسط سكر الدم، مثل النشويات والسكريات وهو ما يشعرنا بالجوع، وهو ما يستلزم ضبط سكر الدم، لافتة إلى أن النظام الغذائي الصحي سيشعرنا بالشبع.

وفي سياق أخر، قال الدكتور كريم صبري استشاري جراحات السمنة والسكر، إن عمليات تحويل المسار أصبحت تتم بشكل حرفي واستخدام تكنولوجيا عالية، والخروج من العملية بعد 12 ساعة من العملية.

وأضاف صبري، أنه يمكن الجلوس يوم واحد فقط في المنزل وبعدها يمكن ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

وتابع: "عمليات تحويل المسار أمان وفعالة في إنقاذ الوزن وعلاج الأمراض المتعلقة بالسمنة مثل انقطاع النفس أثناء النوم والسكر ومشاكل في الكبد وزيادة الدهون الثلاثية في الدم".

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