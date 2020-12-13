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اقتصاد

تحليل.. المركزي: ارتفاع ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية لـ166.9 مليار جنيه في أغسطس

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
ارتفعت ودائع عملاء البنوك من القطاع الخاص بالعملة الأجنبية بنهاية أغسطس الماضي مسجلة 166.9 مليار جنيه بعد أن كانت 166.213 مليار جنيه في يوليو السابق له بفارق 687 مليون جنيه، ومقارنة بـ 171.24 مليار جنيه في يونيو من نفس العام بتراجع قدره 4.34 مليار جنيه.


وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن جملة ودائع العملاء بالجهاز المصرفي اقتربت من 5 تريليونات جنيه في أغسطس الماضي مقابل 4.8 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 4.7 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.




ذكر تقرير البنك المركزي أن ودائع القطاع العام بالعملة الأجنبية سجلت 31.8 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 31.76 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 32.54 مليار جنيه في يونيو 2020.


وأشار البنك المركزي إلى وصول حجم ودائع القطاع العائلي بالعملة الأجنبية ضمن ودائع العملاء من غير الحكومة إلى 457.33 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 459.21 مليار جنيه في يوليو الماضي، ومقارنة بـ 462.9 مليار جنيه في يونيو 2020.


وأوضح التقرير أن حجم الودائع بالعملة الأجنبية لغير الحكومة بالعملة الأجنبية، قد سجل 7.52 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 7.212 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 7.7 مليار جنيه في يونيو 2020.


وأشار إلى وصول حجم الودائع المطروحة في صورة حوالات وشيكات مشتراة لعملاء غير الحكومة بالعملة الأجنبية؛ إلى 15 مليون جنيه في أغسطس الماضي بعد أن كانت 25 مليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 16 مليون جنيه في يونيو من نفس العام.


وفي وقت سابق اعلنت الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب عن فوز جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، بجائزة أفضل نائب محافظ بنك مركزي عربي للعام الميلادي الجاري، مؤكدا أنه جرى ترشيح "نجم" ضمن جوائز الإنجاز والتميز المصرفي للعام 2020.


وقال الخطاب إن الجائزة سيتم تسليمها في حفل كبير بالعاصمة اللبنانية بيروت بحضور شخصيات مصرفية وعربية وإقليمية بارزة، إذ قدم الاتحاد التهنئة لنائب محافظ البنك المركزي المصري على فوزه بذلك اللقب.
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