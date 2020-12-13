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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. غرفة دبي تدعم 4000 شركة تقنية ناشئة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:02 ص
غرفة دبي
غرفة دبي
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قسم الاقتصاد
أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي من خلال مبادرتها "دبي للمشاريع الناشئة" أن العام 2020 شهد دعم المبادرة لحوالي 4000 شركة تقنية ناشئة حتى الآن وذلك على هامش مشاركتها في معرض جيتكس 2020 بجناح يستعرض خدماتها ومبادراتها وبرامجها المتنوعة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن "دبي للمشاريع الناشئة" استضافت في جناحها الخاص العديد من اشركات الناشئة معظمها شركات إماراتية وذلك لإتاحة الفرصة لهم لاستعراض مشاريعهم والترويج لها أمام زوار المعرض حيث تأتي هذه الخطوة لتعزز من الجهود لدعم المشاريع الناشئة وخلق بيئة محفزة لها في الإمارة.. وتتنوع قطاعات هذه الشركات الناشئة من التقنية المالية والروبوتات وغيرها.

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وزار جناح "دبي للمشاريع الناشئة" مئات الزوار تنوعوا ما بين مستثمرين وشركات مهتمين بالتعامل مع شركات ناشئة حيث تعرفوا على الخدمات والبرامج التي تستهدف دعم المشاريع الناشئة وتسهيل نشاطها في بيئة الأعمال.

واستعرض الجناح برنامج "الشريك المؤسس" الذي يهدف إلى وصل أصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال في الدولة مع الشريك المؤسس المناسب لشركتهم أو مشروعهم التجاري بهدف تعزيز التعاون المشترك والعمل على تنمية مشروعهم التجاري عالميًا.

وركزت "دبي للمشاريع الناشئة" على التعريف بهذا البرنامج المبتكر الذي صمم لدعم المشاريع الناشئة وفق احتياجاتهم وتطلعاتهم لأنه سيوفر للمشاركين فرصة للنمو والتطور عبر استقطاب كفاءات ومهارات تحقق الإضافة لهذه الشركات.

كما نظمت دبي للمشاريع الناشئة على هامش مشاركتها في المعرض جلسة تفاعلية خاصة ركزت على التعريف بالدور الهام للمؤسس الشريك في الشركات وعرفت الحاضرين من المهتمين ببرنامج المؤسس الشريك بطريقة التقديم والاستفادة منه خصوصًا في ظل الظروف والتحديات الحالية التي تفرض تنسيقًا وتعاونًا وتضافر الجهود.

وكشفت ناتاليا سيشيفا مدير ريادة الأعمال في غرفة دبي إن دبي للمشاريع الناشئة ستطلق الدورة الثانية من برنامج "الشريك المؤسس" في بداية العام 2021 نتيجة الطلب الكبير عليه من قبل المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة لافتةً على أن البرنامج يعتبر إضافة قوية وهامة لمجتمع الأعمال نظرًا لفوائده الكبيرة والعديدة.

واستعرضت غرفة دبي مجموعة من أبرز خدماتها الذكية من خلال جناح الغرفة الخاص بالخدمات التي توفرها لأعضائها ومجتمع الأعمال حيث توفر الغرفة لمجتمع الأعمال عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي حوالي 50 خدمة إلكترونية وذكية تشمل الخدمات الأساسية التي تشمل العضوية وشهادات المنشأ والتصديقات بالإضافة إلى الخدمات المرتبطة بمبادرات الغرفة المتنوعة مثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وغيرها من مبادرات الغرفة.

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