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تعليم

صيدلة عين شمس: نوفر فرص عمل للطلاب الوافدين

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:53 م
كلية الصيدلة جامعة
كلية الصيدلة جامعة عين شمس
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باسنتي ناجي
قالت الدكتورة "أماني أسامة" وكيل شئؤن التعليم والطلاب بكلية الصيدلة جامعة عين شمس ،أن الكلية تستقبل عدد كبير من الطلاب الوافدين سنويًا وذلك بعد تقديم كافة الخدمات المتميزية لهم ، مشيرة ً الي ان لهم كل حقوق الطلاب المصريين ماعدا المشاركة في الإنتخابات الطلابية  والتي تعبر للطلاب المصريين حسب ما ينص القانون .

وأوضحت "أسامة " أن الكلية لديها إدارة متخصصة للوافدين لحل كافة المشكلات الخاصة بهم وتوفير الخدمات اللازمة لإستكمال العملية التعليمة بشكل إيجابي ، مؤكدة ً أنه يتم توفير فرص عمل لهم كالطلاب المصريين عبرتي تعقدها البروتكولات الكلية مع المؤسسات الخاصة  

وأكدت وكيل شئؤن كلية الصيدلة  أن الطلاب الوافدين يقدمون إمتحاناتهم بشكل طبيعي وبنفس الشكل  دون أي إختلافات عن إمتحانات المصريين، موضحةً أن  من حقهم الألتحاق بكافة أقسام الكلية والاشتراك في الأنشطة الطلابية.

وأستطردت ، أن الكلية تهتم بالبروتكولات مع الدول الخرى والتي تصب اولًا في مصلحة الطالب وتحقيق التعاون المطلوب مع دول العالم.

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فيما قالت الدكتورة "أماني أسامة " وكيل شؤن التعليم والطلاب بكلية الصيدلة جامعة عين شمس  أن العملية التعليمية تسير بشكل إيجابي دون أي معوقات ذلك باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد وذلك للحد من انتشار العدوى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعمال.

وأوضحت وكيل شؤن التعليم والطلاب بكلية الصيدلة في تصريحات خاصة لـ  موقع "صدي البلد " أن الامتحانات العملي بالكلية ستبدأ يوم 25 من ديسمبر وذلك بعد الانتهاء من انتخابات الاتحاد الطلابي ،لافتا الى انه مد عدد ساعات عمل المعامل بالكلية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب وتقليل عدد الطلاب داخل المعامل .

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وشددت وكيل شئؤن كلية الصيدلة بعين شمس  علي انه يتم التعقيم المستمر للمعامل أثناء أداء الامتحانات وارتداء الكمامات ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المخالفين، مؤكدةً علي أن الامتحانات النظرية ستكون في شكل الاختيار من متعدد لتسهيل عملية أداء الاختبارات علي الطلاب . 

واستطردت  أن العملية الانتخابية للاتحادات الطلابية تسير بشكل إيجابي ،واستقبلت الكلية إقبال كثيف من الطلاب لسحب بطاقات الترشيح.
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