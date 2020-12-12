ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد زراعة عين شمس يكشف لصدى البلد أبرز الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:19 م
أحمد جلال عميد كلية
أحمد جلال " عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس
Advertisements
باسنتي ناجي
قال الدكتور "أحمد جلال " عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس ، أن الكلية تستقبل الطلاب الوافدين بعد مرحلة الثانوية العامة وفقًا لبرتكول التعاون بين الكلية والدول الخارجية ، لافتًا الى أن الكلية تقدم لهم كافة الخدمات التي يحتاجها الطلاب كالطلاب المصريين 

وأوضح " جلال " في تصريحات خاصة لـ موقع "صدي البلد " أن الكلية لديها عدد كبير من الوافدين يلتحقون بكافة أقسام الكلية ويشتركون بالأنشطة الطلابية، مشيرًا الى  أن إدارة الكلية تقدم لهم كافة الخدمات الترفيهية والطبية اللازمة لتسهيل العملة الدراسية عليهم حتي لا يشعرون أنهم غرباء داخل مصر .

والفت عميد زراعة عين شمس الى أن الكلية توفر لهم إدارة متخصصة  تسمي " إدارة الوافدين " تتلقي كافة الشكاوي والخدمات الطبية والاحتياجات الخاصة بهم ، مؤكدًا علي توفير لهم فرص العمل اذا تتطلبت المؤسسات.
 
وأستطرد ،  أن العملية التعليمية لهم تسير بشكل إيجابي وبعد ازمة كورونا يعتمدون علي التعليم المدمج والهجين 
 
وقد أكد الدكتور " أحمد جلال " عميد كلية الزراعة بجامعة عين  شمس،  في تصريحات سابقة له أن الكلية مازالت تتخذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا للحفاظ علي صحة الطلاب والحد من إنتشار العدوي بين الطلاب وضمان إستمرارية سير العملية التعليمة دون أي معوقات.

وقال " جلال " في تصريحات خاصة لـ موقع " صدى البلد " إن الكلية توفر الرعاية الطبية للطلاب وذلك عن طريق المستشفيات المخصصة لطلاب جامعة عين شمس والتأمين االصحي على الطلاب، لافتًا إلى أنه من حق كافة الطلبة الاستفادة من هذه الرعاية. 
اقرأ ايضا :

الأفضلية لذوي الاحتياجات الخاصة.. التعليم العالي تعلن عن 4 منح دراسية بالجامعة الأمريكية


وأوضح  عميد زراعة عين شمس أن الاوراق المطلوبة لاستخراج كارنية التامين الصحي هي دفع المصروفات وورقة الرعاية الطبية من قبل شئؤن الطلاب والتعليم، مؤكدا أنها توفر لهم كافة الخدمات من الكشوفات والادوية المجانية والفحوصات والعمليات الجراجية بكافة أنواعها واشكالها.

واستطرد أن الجامعة توفر أيضا أطباء للرعاية النفسية لدعم الطلاب في ذلك السن الحرج وذلك برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ومتابعتهم في حالة توجه الطلاب للكشف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

زراعة عين شمس: تحديد آلية امتحانات الميد تيرم بالكلية.. الأسبوع المقبل

عميد زراعة عين شمس: لا صحة لظهور حالات كورونا بين طلاب الكلية

جامعة عين شمس: تأمين صحي للطلاب.. توفير الأدوية والعمليات الجراحية مجانًا.. انتهاء اختبارات الميد تيرم.. وتطبيق الإجراءات الوقائية بصرامة

زراعة عين شمس: توفير الرعاية الطبية للطلاب.. والتأمين الصحي يتكفل بالعمليات الجراحية الصعبة

جامعة عين شمس: نوفر فرص عمل للشباب الخريجين ودورات تدريبية للطلاب.. وخبيرة علم الاجتماع: العامل النفسي أهم من الدراسة

عميد زراعة عين شمس: نهتم بالعامل النفسي للطالب ونوفر له فرص عمل بعد التخرج

ترشيحاتنا

الطموح يقتل رمضان صبحي في أول ظهور مع بيراميدز.. أداء متواضع وخرج مطرودا

النيابة العامة تأمر بحبس متهمين قتلا شخصا وشرعا في قتل آخرين بـ الإسكندرية

بسبب كورونا.. آبل تعيد Touch ID لـ هواتف آيفون في 2021

24 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الأهلي

أحمد موسى: استضفت مرتضى منصور كتير وبينا عيش وملح.. فيديو

عروس شبح.. عائلة تخرج جثة ابنتها الميتة لبيعها وتزويجها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة توصي بتناول هذا النوع من الشاي

الأبيض الشفاف.. زوجةمحمد زيدان تثير الجدل فى إطلالة رومانسية احتفالا بعيد ميلاده.. شاهد

أيهما أجمل؟.. ياسمين صبري وهيفاء وهبي بنفس الإطلالة