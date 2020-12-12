عميد زراعة عين شمس يكشف لصدى البلد أبرز الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين

قال الدكتور "أحمد جلال " عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس ، أن الكلية تستقبل الطلاب الوافدين بعد مرحلة الثانوية العامة وفقًا لبرتكول التعاون بين الكلية والدول الخارجية ، لافتًا الى أن الكلية تقدم لهم كافة الخدمات التي يحتاجها الطلاب كالطلاب المصريين





وأوضح " جلال " في تصريحات خاصة لـ موقع "صدي البلد " أن الكلية لديها عدد كبير من الوافدين يلتحقون بكافة أقسام الكلية ويشتركون بالأنشطة الطلابية، مشيرًا الى أن إدارة الكلية تقدم لهم كافة الخدمات الترفيهية والطبية اللازمة لتسهيل العملة الدراسية عليهم حتي لا يشعرون أنهم غرباء داخل مصر .





والفت عميد زراعة عين شمس الى أن الكلية توفر لهم إدارة متخصصة تسمي " إدارة الوافدين " تتلقي كافة الشكاوي والخدمات الطبية والاحتياجات الخاصة بهم ، مؤكدًا علي توفير لهم فرص العمل اذا تتطلبت المؤسسات.

وأستطرد ، أن العملية التعليمية لهم تسير بشكل إيجابي وبعد ازمة كورونا يعتمدون علي التعليم المدمج والهجين

وقد أكد الدكتور " أحمد جلال " عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، في تصريحات سابقة له أن الكلية مازالت تتخذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا للحفاظ علي صحة الطلاب والحد من إنتشار العدوي بين الطلاب وضمان إستمرارية سير العملية التعليمة دون أي معوقات.





وقال " جلال " في تصريحات خاصة لـ موقع " صدى البلد " إن الكلية توفر الرعاية الطبية للطلاب وذلك عن طريق المستشفيات المخصصة لطلاب جامعة عين شمس والتأمين االصحي على الطلاب، لافتًا إلى أنه من حق كافة الطلبة الاستفادة من هذه الرعاية.

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وأوضح عميد زراعة عين شمس أن الاوراق المطلوبة لاستخراج كارنية التامين الصحي هي دفع المصروفات وورقة الرعاية الطبية من قبل شئؤن الطلاب والتعليم، مؤكدا أنها توفر لهم كافة الخدمات من الكشوفات والادوية المجانية والفحوصات والعمليات الجراجية بكافة أنواعها واشكالها.



