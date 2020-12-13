بعد تقليص زمن الإفراج الجمركي .. اقتصادية النواب تتوقع انخفاض الأسعار.. وتطالب بإلغاء التعاملات الورقية

- برلماني: خفض أسعار السلع بعد تكليف الرئيس بتقليص الإفراج الجمركي
- كيف يؤثر تقليص زمن الإفراج الجمركي على خفض الأسعار؟ برلمانية تجيب
- بعد تقليص زمن الإفراج.. برلماني يطالب بإلغاء التعاملات الورقية فى الجمارك
أيد نواب البرلمان، قرار وزير المالية محمد معيط بتقليص زمن الإفراج الجماركي لأقل من يوم تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي، مؤكدين أن القرار يصب في مصلحة المستهلك والمستورد، كما سيؤدي إلى خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
وعن باقي المزايا، قالت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم يحقق العديد من الفوائد الاقتصادية على المستهلك والمستورد من أصحاب المصانع والشركات، حيث سيتم تخفيض تكلفة الإنتاج، وبالتالي خفض تكلفة أسعار السلع المقدمة للمستهلك.
وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تخفيض زمن الإفراج الجمركي يؤدي إلى سرعة وصول الحاويات الخاصة بالتجار وأصحاب المصانع سواء المتعلقة بمعدات الإنتاج أو المواد الخام أو السلع والمنتجات ودخولها إلى البلاد بدون تخزين يطول لأيام داخل الجمارك، والذي يُكلف المستورد أموالا طائلة مقابل التخزين.
وأشارت إلى أن المستورد يضيف هذه التكلفة إلى المستهلك، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، هذا بجانب عزوف المستثمرين ورجال الأعمال عن الاستثمار في مصر، لكن بعد تقليص زمن الإفراج الجمركي سيتم القضاء على هذه الأزمة مع تشجيع الاستثمار وتطبيق الحوكمة الاقتصادية.
وتابعت أن الحوكمة الاقتصادية هي اللغة العالمية التي تتحدث بها دول العالم لتشجيع الاستثمار والنهوض بالاقتصاد من خلال تبسيط الاجراءات الحكومية وإعطاء المزيد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين، لافتة إلى أن مصر تحاول دخول التنافس العالمي على جذب المستثمر كما تفعل دول العالم.
إلغاء التعاملات الورقية
بدوره قال النائب هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تخفيض زمن الإفراج الجمركي إلى أقل من يوم يعد إحد حوافز الاستثمار التي تقدمها الدولة لتشجيع المستثمرين وتطوير النظم والاجراءات الاقتصادية، مطالبا بضرورة التوسع في إجراءات التحول الرقمي وتقليل التعاملات الورقية.
وأرجع عمارة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أسباب طول زمن الإفراج الجمركي في السابق إلى البيروقراطية والتعامل الروتيني من خلال كثرة الإجراءات والأوراق التي يقدمها المستورد للإفراج عن شحنته بالجمارك، فضلا عن وجود عجز في أعداد الموظفين، الأمر الذي يجعل عملية الإفراج تستغرق أيام.
وأكد أن الحكومة بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي تمكنت من القضاء على السلبيات السابقة من خلال التوسع في إجراءات الميكنة والتحول الرقمي بحيث يمكن إنجاز كافة الاجراءات اللازمة عن طريق الحاسب الآلي وبواسطة الانترنت دون الحاجة إلى المزيد من التعاملات الورقية.
وتابع أن وزارة المالية أيضا قامت بندب العديد من الموظفين من المصالح الحكومية للعمل في الجمارك وسد العجز الذي كانت تعاني منه المصلحة والذي كانت سببا في طول الإجراءات وتأخير زمن الإفراج الجمركي.
وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بمزيد من التوسع في التحول الرقمي بحيث يتم مكينة جميع التعاملات الحكومية خاصة المتعلقة بالاستثمار والاقتصاد، للقضاء على الروتين والتعاملات الورقية، تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي.
ماذا فعل وزير المالية؟
فيما وصف النائب أحمد حلمى الشريف عضو مجلس النواب الحوار المفتوح بين الدكتور محمد معيط ،وزير المالية مع المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء مجلس الإدارة والشعب التجارية، بأنه من اعظم الحوارات الديمقراطية والهادفة والتى تكفل المساندة والدعم من الحكومة لمجتمع الاعمال والتجار والتعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد لتجاوزها، وإزالة أى معوقات أمام الأنشطة الاقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية، وتذليل كل العقبات، حتى لو استدعى الأمر تعديلًا تشريعيًا.
وأشاد "الشريف" بجميع القضايا والملفات التى تم طرحها على مائدة هذا الحوار مؤكدًا ان المهندس ابراهيم العربى حقق مكاسب كبيرة لمجتمع الاعمال والتجار من هذا اللقاء وفى مقدمتها تشكيل لجان مشتركة دائمة بين الاتحاد العام للغرف التجارية، ومصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية تتولى إنهاء أى مشاكل لمجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة على الدخل أو القيمة الضافة أو الجمارك أو الضرائب العقارية، بحيث يتم جمع هذه المشاكل من خلال الأمانات الفنية لهذه اللجان، وإرسالها إلى هذه المصالح لبحثها، ثم يتم طرحها على اللجان الدائمة المشتركة، واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها، مع إنشاء وحدة بوزارة المالية لتذليل أى تحديات قد تُواجه المستثمرين.
كما أشاد بمبادرة الدكتور محمد معيط لسحب سلطة الحجز الإدارى من كل المأموريات والمصالح والتأكيد على أن قرار الحجز الإدارى لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التى يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.
وطالب النائب أحمد حلمى الشريف من الحكومة الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقليص الافراج الجمركى عن السلع والمنتجات فى اقل من يوم مؤكدًا ان تنفيذ هذا التكليف الرئاسى سوف يعمل على تخفيض حقيقى لاسعار السلع وهو ما يدل على اهتمام الرئيس الكبير بحل مشكلات كل من ينتمون لمجتمع الاعمال والتجار.
وأيد النائب أحمد حلمى الشريف، تأكيد المهندس إبراهيم العربى بتطوير منظومة الإرشاد الضريبى باتحاد الغرف التجارية لتوفير أجهزة كمبيوتر لصغار الممولين ومساعدتهم فى تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، مُثَّمنًا مبادرة وزير المالية بتشكيل لجان دائمة مشتركة تنعقد باتحاد الغرف التجارية للإسهام فى حل أى مشاكل لمجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والجمارك، والضرائب العقارية.
واقترح " الشريف " عقد مثل هذه اللقاءات بين الحكومة ومجتمع الاعمال والتجار خاصة مع الوزراء المختصين بصفة دورية ومنظمة لمواجهة جميع المشكلات التى تواجه الاستثمار والتجارة فى مصر مؤكدًا أهمية مثل هذه اللقاءات خاصة ان الاستماع لمجتمع الاعمال والتجار يسهل التوصل الى حلول فورية لكل مايتعترض مسيرة التنمية والاستثمار فى مصر.