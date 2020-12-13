بعد تقليص زمن الإفراج الجمركي .. اقتصادية النواب تتوقع انخفاض الأسعار.. وتطالب بإلغاء التعاملات الورقية

برلماني: خفض أسعار السلع بعد تكليف الرئيس بتقليص الإفراج الجمركي

كيف يؤثر تقليص زمن الإفراج الجمركي على خفض الأسعار؟ برلمانية تجيب

بعد تقليص زمن الإفراج.. برلماني يطالب بإلغاء التعاملات الورقية فى الجمارك





أيد نواب البرلمان، قرار وزير المالية محمد معيط بتقليص زمن الإفراج الجماركي لأقل من يوم تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي، مؤكدين أن القرار يصب في مصلحة المستهلك والمستورد، كما سيؤدي إلى خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.





وعن باقي المزايا، قالت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم يحقق العديد من الفوائد الاقتصادية على المستهلك والمستورد من أصحاب المصانع والشركات، حيث سيتم تخفيض تكلفة الإنتاج، وبالتالي خفض تكلفة أسعار السلع المقدمة للمستهلك.

وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تخفيض زمن الإفراج الجمركي يؤدي إلى سرعة وصول الحاويات الخاصة بالتجار وأصحاب المصانع سواء المتعلقة بمعدات الإنتاج أو المواد الخام أو السلع والمنتجات ودخولها إلى البلاد بدون تخزين يطول لأيام داخل الجمارك، والذي يُكلف المستورد أموالا طائلة مقابل التخزين.

وأشارت إلى أن المستورد يضيف هذه التكلفة إلى المستهلك، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، هذا بجانب عزوف المستثمرين ورجال الأعمال عن الاستثمار في مصر، لكن بعد تقليص زمن الإفراج الجمركي سيتم القضاء على هذه الأزمة مع تشجيع الاستثمار وتطبيق الحوكمة الاقتصادية.

وتابعت أن الحوكمة الاقتصادية هي اللغة العالمية التي تتحدث بها دول العالم لتشجيع الاستثمار والنهوض بالاقتصاد من خلال تبسيط الاجراءات الحكومية وإعطاء المزيد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين، لافتة إلى أن مصر تحاول دخول التنافس العالمي على جذب المستثمر كما تفعل دول العالم.



إلغاء التعاملات الورقية





بدوره قال النائب هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تخفيض زمن الإفراج الجمركي إلى أقل من يوم يعد إحد حوافز الاستثمار التي تقدمها الدولة لتشجيع المستثمرين وتطوير النظم والاجراءات الاقتصادية، مطالبا بضرورة التوسع في إجراءات التحول الرقمي وتقليل التعاملات الورقية.





وأرجع عمارة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أسباب طول زمن الإفراج الجمركي في السابق إلى البيروقراطية والتعامل الروتيني من خلال كثرة الإجراءات والأوراق التي يقدمها المستورد للإفراج عن شحنته بالجمارك، فضلا عن وجود عجز في أعداد الموظفين، الأمر الذي يجعل عملية الإفراج تستغرق أيام.





وأكد أن الحكومة بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي تمكنت من القضاء على السلبيات السابقة من خلال التوسع في إجراءات الميكنة والتحول الرقمي بحيث يمكن إنجاز كافة الاجراءات اللازمة عن طريق الحاسب الآلي وبواسطة الانترنت دون الحاجة إلى المزيد من التعاملات الورقية.





وتابع أن وزارة المالية أيضا قامت بندب العديد من الموظفين من المصالح الحكومية للعمل في الجمارك وسد العجز الذي كانت تعاني منه المصلحة والذي كانت سببا في طول الإجراءات وتأخير زمن الإفراج الجمركي.





وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بمزيد من التوسع في التحول الرقمي بحيث يتم مكينة جميع التعاملات الحكومية خاصة المتعلقة بالاستثمار والاقتصاد، للقضاء على الروتين والتعاملات الورقية، تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي.





ماذا فعل وزير المالية؟



