دعوى تطالب الفيسبوك بحذف جميع الصفحات والفيديوهات الممولة من الجماعة الإرهابية

أقام طارق محمود المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ، ضد مجلس إدارة الفيسبوك ورئيسها مارك زوكربيرج ، لاإلزام الفيس بوك بحذف جميع الفيديوهات والصفحات والمنشورات الممولة من جماعة الاخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى ..وحددت المحكمة جلسة اليوم لنظر الدعوى برئاسة المستشار فتحى إبراهيم محمد توفيق .





وطالبت الدعوى بإلغاء جميع القرارات الصادرة بحذف الصفحات والمنشورات الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها والداعمة للاصطفاف الوطنى والحفاظ على وحدة البلاد فى مواجهة الإرهاب .





وأكدت الدعوى ، إن إدارة موقع "الفيسبوك"، قامت بنشر فيديوهات وصفحات محرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها ، ممولة من التنظيم الإخوانى الإرهابى بغرض نشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين وتهديد أمنها القومى وتحرض على العنف ضد مصر ومواطنيها.





وأضاف ، أن الفيسبوك من خلال نشره لتلك الفيديوهات المحرضة يضرب بجميع القوانين واللوائح والالتزامات الواقعة عليه ضرب الحائط ، بدعمه ونشره لتلك الصفحات ، والتى تعود معظمها لجماعة الاخوان الإرهابية، وأن دول الاتحاد الأوروبى والكونجرس الأمريكى تصدى لجميع الصفحات والفيديوهات التى تحرض على العنف والكراهية ، وأصدر قرارات بإجبار ادارة الفيسبوك على حذف جميع الفيديوهات والصفحات التى تثير الفتنة والكرهية داخل تلك المجتمعات .





وأشارت الدعوى ، أن هناك جهات خارجية معادية للدولة المصرية ، تقوم بالحذف المتكرر ، للمنشورات والفيديوهات المؤيدة لمصر ومؤسساتها والداعية إلى الاصطفاف الوطنى ونبذ الفتنة والتصدى للإرهاب الأسود، وهو الامر الذى يؤكد وجود اختراقات أجنبية خارجية معادية لمصر لموقع الفيسبوك الذى يحرض على العنف ويدعو لإسقاط مصر ومؤسساتها من خلال الصفحات المسيئة للدولة التى يقوم بنشرها.



