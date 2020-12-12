كيف تحمي كاميرات ومستشعرات السيارة في الشتاء

أكد نادي السيارات ADAC الالماني والخبير الأول في عالم السيارات أن الكاميرات والمستشعرات الخاصة بأنظمة المساعدة في السيارة يمكنها ان تتضرر بالفعل بسبب تراكم الثلج وبقايا المطر عليها خلال فصل الشتاء ، هو مايعيق علمها بشكل صحيح .



قال الخبراء الالمان أن عمل مساحات الزجاج بدون سبب يشبر إلى أن مستشعرات المطر في الجزء الاعلى من الزجاج الأمامي مغطاه بالثلج او اتساخات أخرى.





كما ينصح الخبراء في جميع هذه الحالات بالعناية بهذه الانظمة بكميات كافية من الماء وبشكل منتظم ، لذلك ينبغي إزالة الثلج العالق على الزجاج الامامي بمساعدة كاشط ثلج .



وحذر الخبراء من استخدام ماء ساخن ، حيث إن الفرق في درجة الحرارة قد يضر بالزجاج ، كما أن جهاز الضغط العالي غير مناسب .



وقال الخبراء للحصول على زجاج نظيف ، يمكن لقائد السيارة الاستعانة بالمنظفات الخاصة المتوفرة في متاجر مستلزمات السيارات .

ويحظر أيضا استخدام المنتجات المنزلية الاخرى ، وقد تسببه من تلف لعناصر الضبط والإحكام .



كما تسبب طبقات الثلج السميكة المتراكمة على مستشعرات الموجات فوق الصوتية لما يعرف بصافرات الصف في الإشارة إلى مسافات خاطئة .





يذكر أن الانظمة المعتمدة على الرادار ، مثل محذر الزاوية الميته ، تمتاز بأنها أق تأثرا بالاوساخ .



