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سيارات

كيف تحمي كاميرات ومستشعرات السيارة في الشتاء

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:27 م
صدى البلد
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أماني نوار
أكد نادي السيارات ADAC  الالماني والخبير الأول في عالم السيارات أن الكاميرات والمستشعرات  الخاصة بأنظمة المساعدة في السيارة يمكنها ان تتضرر بالفعل بسبب تراكم الثلج وبقايا المطر عليها خلال فصل الشتاء ، هو مايعيق علمها بشكل صحيح .

قال الخبراء الالمان أن عمل مساحات الزجاج بدون سبب يشبر إلى أن مستشعرات المطر في الجزء الاعلى من الزجاج الأمامي مغطاه بالثلج او اتساخات أخرى.


كما ينصح الخبراء في جميع هذه الحالات بالعناية بهذه الانظمة بكميات كافية من الماء وبشكل منتظم ، لذلك ينبغي إزالة الثلج العالق على الزجاج الامامي بمساعدة كاشط ثلج .

وحذر الخبراء من استخدام ماء ساخن ، حيث إن الفرق في درجة الحرارة قد يضر بالزجاج ، كما أن جهاز الضغط العالي غير مناسب .

وقال الخبراء للحصول على زجاج نظيف ، يمكن لقائد السيارة الاستعانة بالمنظفات الخاصة المتوفرة في متاجر مستلزمات السيارات .
ويحظر أيضا استخدام المنتجات المنزلية الاخرى ، وقد تسببه من تلف لعناصر الضبط والإحكام .

كما تسبب طبقات الثلج السميكة المتراكمة على مستشعرات الموجات فوق الصوتية لما يعرف بصافرات الصف في الإشارة إلى مسافات خاطئة .


يذكر أن الانظمة المعتمدة على الرادار ، مثل محذر الزاوية الميته ، تمتاز بأنها أق تأثرا بالاوساخ .

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