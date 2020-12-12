إصابة نائبيّ رئيس محكمة النقض ووكيل تفتيش قضائي في حادث سير ببني سويف

أصيب نائبا رئيس محكمة النقض ووكيل تفتيش قضائي، في حادث سير مساء اليوم السبت، إثر إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.
واستقبلت مستشفى بني سويف التخصصي 3 مصابين جراء الحادث، وهم: "محمد ع.أ.ع" 64سنة نائب رئيس محكمه النقض، مصابًا بإشتباه كسر بالعمود الفقري، و"محمود ح.ا" 55 سنة، نائب رئيس محكمة النقض، مصابًا بإشتباه كسر بالساق اليسرى، و"عادل ع.أ.ع" 60سنة، وكيل التفتيش القضائي، مصابًا بإشتباه كسر في الذراع الأيمن، جميعهم يقيمون محافظة سوهاج.
تم اجراء الاسعافات الأولية لهم و خضعوا للفحوصات الطبية والمعملية اللأزمة، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث.
ونفذت مديرية تموين بني سويف حملة رقابية بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية ، على الأسواق و المنشآت التجارية و محلات بيع الميبدات والأسمدة الزراعية والأدوية البيطرية ،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .
وأسفرت الحملة عن ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية (160 علية باكو هيبوفيت،ميجاكو، دايجسيت،و19 عبوة لترات فيتامينات )، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر لمشآت تجارية لعدم حمل شهادات صحية ، و3 محاضر لمخالفة قانون حماية المستهلك بعدم الإعلان عن الأسعار وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المحاضر لجهات التحقيق المعنية للسير في الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.