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فن

محمد رشاد: كل ما مررنا به ابتلاء.. والحياة تستمر

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:07 م
محمد رشاد
محمد رشاد
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سعيد فراج
نشر الفنان محمد رشاد تعليقا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وجه خلاله رسالة الى جمهوره. 

وقال رشاد :"كل منا يمر بأوقات صعبة او مشاكل، ونصل لقمة الحزن ويخطر علي بالنا ان مصابنا لا يمر به احد غيرنا، وبعد فترة يضيع الحزن، وتأتي السعادة، ونعرف ان كل ما مر بنا هو ابتلاء وتستمر الحياة، ونعرف أن النسيان نعمة من الله". 

وسبق أن اعلن الفنان محمد رشاد، انفصاله عن الاعلامية مى حلمى، منذ فترة قصيرة، وهو الامر الذى اثار حالة من الجدل الواسع، خاصة ان زواجهما لم يستمر سوى عام واحد تقريبا. 

وقال محمد رشاد، فى لقاء تلفزيوني له عبر برنامج "et بالعربي"، "ليس هناك شيء يمكن أن أقوم به.. إحنا انفصلنا وكل شيء قسمة ونصيب، وبس مش هنكمل اكثر من كده". 

وأضاف "رشاد"، "الحكاية مينفعش تتحكي؛ لأنها حكاية شخصية جدا، لازم احترم فيها الطرف التاني جدا.. وكان الغرض من التعليق الخاص بالانفصال الذي نشرته على حسابي على إنستجرام؛ بهدف الإعلان فقط".
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