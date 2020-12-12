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توك شو

يعقوب السعدي: حلقة أسبوعية بين قناة أبو ظبي والأهلي.. فيديو

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:24 م
يعقوب السعدي
يعقوب السعدي
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هاني حسين
كشف الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي عن تفاصيل حلقته مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأضاف السعدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي "  المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه تم الاتفاق على التعاون بين قناة الاهلي وقناة أبو ظبي الرياضية.

وتابع يعقوب السعدي:" سيكون هناك حلقة أسبوعية بين قناة الأهلي وأبو ظبي، ويتم الإعداد  للانتهاء من كل التفاصيل في الوقت الحالي".

وتحدث محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن العديد من الأمور التي تخص القلعة الحمراء، في حوار مع الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي، عبر قناة الأهلي، أمس، الجمعة.

كواليس رحيل فايلر

وأضاف الخطيب: «لما شعرنا أن فايلر يرغب في الرحيل بسبب جائحة كورونا، وكان هناك فترة عشرة أيام في عقده تسمح لكل طرف (الأهلي وفايلر) بفسخ العقد دون شرط جزائي، اجتمعت مع مستر فايلر وقلت له إننا نرغب أن يكون هناك استقرار في الفريق، فوجدته يطلب السفر إلى بلاده للاطمئنان على أسرته، وطلبت منه تمديد العقد حتى يتم السماح له بالسفر، لكنه لم يُبدِ مرونة فرفضت السفر، لأن الوقت لم يكن مناسبًا لهذه الخطوة».

وتابع: «شعرت أن فايلر لا يرغب في البقاء ورفض تمديد العقد، فقررت وقتها عقد اجتماع مع لجنة التخطيط للكرة، وتحدثت مع كابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصف من أجل البحث عن بدائل، وتم ترشيح أكثر من مدرب أجنبي، منهم أرجنتيني وتشيكي، لكنني اقترحت على اللجنة أن يتم ترشيح مدرب لديه خبرة طويلة في أفريقيا، وأن يكون من داخل القارة السمراء، ومن هنا قررنا التفكير خارج الصندوق، وطرحنا أكثر من مدرب أجنبي ينتمي لأفريقيا، منهم مدربون عرب ومنهم موسيماني، ووضعنا موسيماني مع ثلاثة مدربين آخرين على رأس قائمة المرشحين لتولي مسئولية قيادة الأهلي».

التعاقد مع موسيماني

وأوضح الخطيب أن موسيماني كان أقوى سيرة ذاتية من بين المرشحين، لأنه من المدربين الذين يتميزون بالاستقرار مع أي فريق يتولى تدريبه، كما أنه صاحب قدرات تدريبية جيدة، وخاض تجارب صعبة ومهمة مع الفرق التي تولى تدريبها، وعمل مع صن داونز 8 سنوات، قبل أن يُجدد عقده خمسة مواسم أخرى.

واستطرد رئيس الأهلي: «بعدما وجدنا أن موسيماني هو صاحب أقوى سيرة ذاتية، وفقًا لخططنا ورغبتنا تحدثت معه، وعرضت عليه تدريب الأهلي، فرحب بشدة، وهذا ما أسعدني وكان له دور في انتهاء المفاوضات سريعًا».

وقال إنه اشترط أن يحصل موسيماني على موافقة رئيس نادي صن داونز من أجل إتمام الصفقة، خاصة أن الأهلي لا بد أن يسلك الطرق الشرعية في هذا الأمر، حفاظًا على علاقته مع النادي الجنوب أفريقي.

وأوضح الكابتن الخطيب أن موسيماني أرسل موافقة مكتوبة ووقع على العقد، لكن الأهلي انتظر حتى أعلن صن داونز في بيان رسمي موافقته على رحيل موسيماني، ووقتها قام الأهلي بالتوقيع على النسخة الثانية للعقد.

وتابع رئيس الأهلي: «تربطني علاقة قوية مع رئيس صن داونز، وهو شخصية جديرة بالاحترام، وجمعتني به أكثر من جلسة في لجنة الأندية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وكنت حريصًا على موافقته على رحيل موسيماني، لا سيما أن الأهلي دائمًا ما يحافظ على علاقته بجميع الأندية».

وشدد رئيس النادي على أن موسيماني حصل مع الأهلي على بطولتين، هما أفريقيا وكأس مصر، فيما حصل فايلر على بطولة الدوري، وسيتم منحه مكافأة الفوز بالدوري، حتى لو كان موسيماني هو الذي أنهى هذه البطولة.
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