ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ حالة مصرية تركت بصمتها على الثقافة العربية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:04 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب

أكد الدكتور أحمد عبدالحليم عطية أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، أن نجيب محفوظ حالة مصرية خالصة، استطاعت أن تترك بصمتها في الثقافة العربية والعالمية، بفضل ما تركه من تراث أدبي ترجم للعديد من لغات العالم.

وأضاف "عطية" خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "تن"، أن نجيب محفوظ تأثر خلال دراسته الجامعية بالشيخ مصطفى عبدالرازق الذي كان له تأثير كبير على جميع تلاميذه وليس نجيب محفوظ فحسب.

وأشار إلى أن نجيب محفوظ كاتب ومبدع له جناحين أحدهما الثقافة العملية والثاني الثقافة الدينية التي اقتبسها عن الشيخ مصطفى عبدالرازق، لافتا إلى أن الشيخ مصطفى عبدالرازق كان متبنيا نجيب محفوظ وهو من عينه في أمينا لمكتبة جامعة القاهرة، ونقله معه أمينا لوزارة الأوقاف.

وتحتفل مصر والعالم العربي في شهر ديسمبر من كل عام بميلاد الأديب العالمي نجيب محفوظ الذي ولد في 11 ديسمبر 1911، وحصل على جائزة نوبل للأداب عام 1988، ليظل هو العربى الوحيد حتى الآن الذى استطاع أن يحصل على جائزة نوبل فى الآداب .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

في الذكرى الـ32 لحصوله على نوبل.. نجيب محفوظ رفع اللغة العربية إلى اللغات الأدبية العالمية

وزيرة الثقافة تفتتح معرض البورتريه الكاريكاتيرى بين نجيب محفوظ وجارسيا

العام 109 لميلاد الكاتب العالمي نجيب محفوظ

ترشيحاتنا

النيابة العامة تأمر بحبس متهمين قتلا شخصا وشرعا في قتل آخرين بـ الإسكندرية

سأترك عملي| مدحت العدل: أتشرف بانضمام أحمد وأمير مرتضى في قائمتي الانتخابية لـ الزمالك

شاهد| غضب وانفعال شيكابالا عقب تبديله فى مباراة الزمالك والمقاولون العرب

مبخافش غير من اللى خلقني| تفاصيل خناقة عماد النحاس مع حكم مباراة الزمالك

اخبار الفن| بتاع ستات.. نبيل الحلفاوي يؤيد التحفيل بعد هزيمة بيراميدز.. ظهور خاص لـ ابنة نيللي كريم.. عقد قران رشا مجدي أحمد علي

أفشة يثير أزمة في مباراة الزمالك والمقاولون العرب.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 ملايين إسترليني في الدقيقة .. جنون الإنفاق يضرب بريطانيا في 9 ساعات

على طريقة الأفلام.. فندق يضع زبائنه في مغامرة لدخول غرفهم| صور

رغم ارتفاع إصابات كورونا .. تدافع الآلاف في المتاجر استعدادا لأعياد الميلاد بـ لندن| صور