ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الإسرائيليون لم يدعموه.. وائل السمري يكشف سر وثيقة ترشيح نجيب محفوظ لجائزة نوبل

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:05 ص
الأديب نجيب محفوظ
الأديب نجيب محفوظ
Advertisements
حمزة شعيب
كشف الكاتب الصحفي وائل السمري، تفاصيل التحقيق الصحفي الذي نشر في الاحتفال بذكرى ميلاد الأديب العالمي نجيب محفوظ الحاصل على جائزة نوبل في الأداب، والوثيقة التي نشرت، وتثبت الترشيح المصري لنجيب محفوظ للفوز بالجائزة، موضحا أن الوثيقة عمرها 39 عاما، وتؤكد أن الدولة المصرية كانت تعرف من رشَّح نجيب محفوظ لجائزة نوبل.

وأضاف السمري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "تن"، أنه كانت هناك قضة جدلية ومثار خلاف بين كثيرين، حول "من رشح نجيب محفوظ للفوز بجائزة نوبل؟"، التي تعد واحدة من أكثر الجوائز العالمية شديدة التعقيد في منحها، لافتا إلى أن الكثير من الأقاويل كانت تردد أن مؤسسة اسرائيلية هى من رشحته للفوز بالجائزة، إلا أنه لم يكن أحد يجزم بها، أو لديه دليل قاطع عليها.

وأشار إلى أن نجيب محفوظ فاز بالجائزة عام 1988، وكثرت عندها الأقاويل التي تردد أن مؤسسة اسرائيلية هى من رشحته لجائزة نوبل، حتى فترة التسعينيات، حيث أعلن الدكتور عطية عامر، المصري، الذي كان يعمل أستاذا للغة العربية في جامعة ستوكهولم بالسويد، أنه هو من رشح نجيب محفوظ للفوز بتلك الجائزة، وهو الإعلان الذي قوبل بالتشكيك في وقتها، واستند المشككون إلى أن الدكتور عطيه عامر كان منقطعا عن زيارة مصر، فكيف له أن يسمع بنجيب محفوظ أو يرشحه لتلك الجائزة، بجانب ما أعلنه الدكتور يوسف القعيد من قبل، من أن الدكتور عطية عامر، طلب مقابلة نجيب محفوظ؛ إلا أنه رفض استقباله.

وأوضح أنه بعد وفاة الدكتور عطية عامر تم العثور على تلك الوثيقة التي تثبت ترشيحه للأديب العالمي نجيب محفوظ للفوز بجائزة نوبل، لافتا إلى أن نجيب محفوظ لو كان رأى تلك الوثيقة قبل وفاته ما كان يكذب الدكتور عطية عامر، ولكان استقبله ودعاه لحفل تسلمه للجائزة.

وأشار إلى أنه "ردا على ما روجه البعض من أن الدكتور عطية عامر انقطع عن مصر"؛ أن هذا الرجل شخصية مصرية محبة للتاريخ المصري، وتفخر بهويتها المصرية، وأنه من شدة حبه لمصر؛ سمى ابنه رمسيس، وابنته ايزيس، لافتا  إلى أن تلك الوثيقة أثبتت أن ترشيح نجيب محفوظ لجائزة نوبل كان مصريا خالصا، وتكريما على أعمال أدبية وابداعية مصرية خالصة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

في الذكرى الـ32 لحصوله على نوبل.. نجيب محفوظ رفع اللغة العربية إلى اللغات الأدبية العالمية

سفارة إسبانيا تعلن انطلاق الدورة الثامنة من أسبوع السينما الإيبروأمريكية بالقاهرة

مترجمة مصرية تفوز بجائزة المركز الكوري

لماذا رفض نجيب محفوظ السفر لاستلام جائزة نوبل وفضل الجلوس مع الحرافيش؟

العام 109 لميلاد الكاتب العالمي نجيب محفوظ

ترشيحاتنا

أول رد من فرنسا على إعلان بريطانيا نشر سفن حربية في مياهها

بيراميدز والاتحاد ..حسام حسن متمسك بحصد النقاط وعمار يظهر أهلاويته على إكرامي ورمضان

بيتفسحوا في اسكندرية.. كشف غموض اختفاء فتاتي شبرا الخيمة

3 ملايين إسترليني في الدقيقة .. جنون الإنفاق يضرب بريطانيا في 9 ساعات

مخترع لقاح كورونا يكشف موعد القضاء على الفيروس في العالم

راجل طيب ومحبوب.. أحد ضحايا مستريح الشرقية يروى حياة الشيخ من البداية وحجم الأموال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 ملايين إسترليني في الدقيقة .. جنون الإنفاق يضرب بريطانيا في 9 ساعات

على طريقة الأفلام.. فندق يضع زبائنه في مغامرة لدخول غرفهم| صور

رغم ارتفاع إصابات كورونا .. تدافع الآلاف في المتاجر استعدادا لأعياد الميلاد بـ لندن| صور