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برلمان

برلمانية: إقرار اتفاقية "الحوكمة الاقتصادية" في جلسة النواب القادمة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد أيمن
قالت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة والموقعة بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩، على أن يتم إقرارها نهائيا خلال جلسة البرلمان المقبلة، الثلاثاء المقبل.

جاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، الأحد الماضي، بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي ولجنة العلاقات الخارجية.

وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الاتفاقية تهدف إلى التركيز على الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، والمحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم المجتمعات المُهمشة. 

كما تهدف أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، وزيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المُهمشة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

كان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.
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