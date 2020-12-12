قلت صباح الخير اتشتمت.. يسرا اللوزي ترد على هجوم السوشيال ميديا

علقت الفنانة يسرا اللوزي، على جلسة تصويرها الجديدة والتى لاقت على أثرها هجوما كبيرا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.





وقالت "اللوزي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولي المصرية"،:" نزلت صورة حلوة وبقول صباح الخير وبرضو إتشتمت".





وتابعت :"الناس بتهاجم عمال على بطال وتعودنا على هجوم السوشيال ميديا والتعليقات السخيفة مبنردش عليها ولو حاولت أرد على كل حاجة عمري ما هعرف اعيش حياتي".





وأوضحت:" اتمني الناس تقرأ المقال الذى نشرت به صوري على مجلة فوج أرابيا وأنا عملت الصور كنوع من أنواع التوثيق لأني عاوزة يكون عندي صور زي لوحات زمان بترصد فترة الحمل.



