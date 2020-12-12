مبخافش غير من اللى خلقني| تفاصيل خناقة عماد النحاس مع حكم مباراة الزمالك

وتغلب الفارس الأبيض بقيادة البرتغالى جايمي باتشيكو على نظيره ذئاب الجبل الذى يقوده فنيا عماد النحاس بهدفين دون رد أحرز احدهما خالد الحسيني فى مرماه وأضاف مصطفى محمد ثاني أهداف القلعة البيضاء فى الوقت بدل الضائع.

بدأت الأزمة عندما اعترض عماد النحاس على عدم احتساب جهاد جريشة حكم اللقاء ركلة جزاء للمقاولون ضد الزمالك بداعى لمس مدافع الزمالك الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

ولدى إعتراض مدرب ذئاب الجبل على عدم إحتساب جهاد جريشة ركلة جزاء وإكتفى باحتساب الكرة رمية تماس قال الحكم الدولي لـ عماد النحاس : " أنا مابخافش غير من اللي خلقني".

وحقق فريق الزمالك الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد الكلية الحربية في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري ويحصد أول ثلاث نقاط فى مشواره وجاء هدف اللقاء الأول عبر النيران الصديقة عن طريق المدافع خالد الحسيني وأضاف مصطفى محمد الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع.