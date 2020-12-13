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رياضة

عصام مرعي: لو شفت محمود الخطيب في مكان عام هتصور معاه

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:14 ص
الخطيب وميدو
الخطيب وميدو
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عمرو ابوبكر
علق عصام مرعي، لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، على الانتقادات التي تعرض لها أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، بعد تصويره مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وأكد عصام مرعي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لو شفت محمود الخطيب في مكان عام سأقوم بالتصوير معه؛ لأنه أسطورة من أساطير النادي الأهلي".

وأضاف : "اللجان الاليكترونية سبب التعصب بين الجماهير فى الفترة الأخيرة".

وشهدت الساعات الماضية حرب تصريحات بين أحمد حسام ميدو نجم فريق الزمالك السابق، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك السابق.

بداية الأزمة:

وظهر أحمد حسام ميدو في صورة مع محمود الخطيب، وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، وفرج عامر رئيس نادي سموحة، خلال رحلة صيد.

وأثارت الصورة حالة كبيرة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بين جماهير الزمالك بين مؤيد ومعارض الصورة.

أمير مرتضى يعلق:

وهاجم أمير مرتضى منصور ميدو؛ بعد صورته مع الخطيب، حيث كتب على حسابه الشخصي على "تويتر"، "إلى مزبلة التاريخ".

رد نادي من ميدو:

وقال ميدو في تصريحات إذاعية، السبت، ردًا على أمير مرتضى منصور "أنت مين يا أمير أنت، ولا حاجة من غير أبوك".

وتابع ميدو "أمير مرتضى عامل لجان إلكترونية لمهاجمة الناس، وقام ميدو بسب مرتضىى منصور مطالبا بأن عائلته لازم تختفي من الساحة الرياضة".

وأشار إلى أن "مرتضى منصور وأولاده فاكرين الزمالك وقع بعد رحيلهم، لا الزمالك مش هيقع، وهو بيحاول يفشل الناس الموجودة دلوقتي".

وواصل ميدو "بقولها تاني، كل لما أشوف الخطيب هتصور معاه".

عقب المداخلة الإذاعية كتب ميدو عبر تويتر:" هعلمك الأدب يا أمير.

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