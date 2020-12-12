برلماني: مصر حققت تقدمًا كبيرًا في مجال دحر الإرهاب والانتصار عليه

قال النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مصر استطاعت خلال السنوات الأخيرة تحقيق نصر حاسم على الارهاب واستطاعت أيضا تسديد ضربات قوية لمعاقله سواء على مستوى القيادات الرسمية التي كانت تدير الإرهاب عبر جماعة الاخوان الإرهابية أو عبر الكوادر والخلايا السرية التي عملت على زعزعة استقرار الوطن لسنوات طويلة.





واشار وكيل الإسكان في بيان له اليوم، أن الفضل في ذلك يعود للقيادة الواعية من جانب الرئيس السيسي أو الضربات المهمة التي وجهتها القوات المسلحة لبؤر الإرهاب في سيناء وخارجها.





وأضاف المغازي أن ما يحسب لمصر أيضا أنها استطاعت إقناع العالم كله بالدلائل والبراهين على صدق رؤيتها في التصدي للتنظيمات المتطرفة وبالخصوص تنظيم الإخوان الإرهابي.



