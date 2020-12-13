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فن

هشام جمال: محمود الخطيب إنسان رائع وفي منتهى الأخلاق

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:04 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
قال الفنان هشام جمال إن علاقته بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بدأت في إعلان ارسم قلب سنة ٢٠١٦، عندما طلب منه المشاركة ولم يتأخر، وقبل التصوير تحدث معه عن  فكرة الإعلان، وتحدثا في أمور أخرى وأعجب به وبأفكاره وأعطاه رقم هاتفه وعزمه على شرب القهوة. 

وأضاف هشام خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة: منذ ذلك الوقت وانا بشتغل معاه ومسكت حملته الانتخابية وكنت معجب به جدا وباخلاقه واعجبت بيه اكتر وقت الحملة الانتخابية انه كان في منتهى الاخلاق حتى في اختلافه مع المنافسين، حتى أن أحد أعضاء حملته دخل علينا في مرة وقال لفظ غير لائق على محمود طاهر فنهره كابتن محمود الخطيب، وقاله لا تقول هذا اللى بتتكلم عليه ده رئيس النادى الأهلى.

وتابع هشام جمال: الكابتن محمود الخطيب ضمه لمجلس أمناء جمعية النادى الأهلى للتنمية الاجتماعية، وعلشان خبرتى في هذا المجال وانا اصغر عضو في المجلس .

على الجانب الآخر حقق هشام جمال امنية الطفلة رحمة التي استضافها الاعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس في حلقة امس، وطلبت ان تغنى معه.
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