كراكون في الشارع.. رحالة مصري يروي تجربته بالعيش داخل كرفان مع زوجته

قال محمد العفيفى رحالة مصري، إن فكرة إقامته مع زوجته وابنه فى كرفان في الشارع على غرار فيلم "كراكون في الشارع" للنجم عادل إمام، بدأت من أربع سنوات حيث استقال من وظيفته كمحاسب فى الدوحة، وانطلق فى السفر والتصوير وقابل دومينيك، زوجته، وانطلق في رحلة من جنوب افريقيا وانتقل إلى اوروبا.





وأضاف الرحالة المصري محمد العفيفى، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض: استقريت فى المانيا ولقيت الحياة صعبة جدا فى الالتزامات وبعدها فكرت فى فكرة بناء بيت متنقل ويكبر فيه ابناءنا ونلف به العالم، وحينها روى لزوجته فكرة الكرفان واستعانته بها من قصة فيلم كركون فى الشارع قالت نسمى الكرفان كركون.





وعن تفاصيل الكرفان، قال: "الكرفان فيه غرفة ضيوف ومطبخ وحمام وغرفة نوم.. لما استقلت من وظيفتى كان هدفى اشتغل فى حاجة لها علاقة بالتصوير وبدأت اوثق رحلاتي على يوتيوب وبقى ليا قاعدة جماهيرية".



