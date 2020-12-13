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أخبار العالم

البرازيل تسجل 44 ألف إصابة و686 حالة وفاة بـ كورونا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:44 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت البرازيل اليوم الأحد، الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وقالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 43 ألفًا و900 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأضافت أنها سجلت 686 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، ووصل بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 6 ملايين و880 ألفًا و127 شخصًا.

بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 181ألفًا و123 حالة وفاة منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

وتحتل البرازيل المركز الثالث على العالم بين أكثر دول العالم تسجيلا لإصابات كورونا بعد الولايات المتحدة الأولى والهند الثانية.

وعلى صعيد الوفيات، تحتل البرازيل المركز الثاني عالميًا في تسجيل الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، بواقع 181 ألفًا و123 شخصا.
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