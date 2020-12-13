عدد المتقدمين فاق التوقعات.. الإسكان توضح أسباب مد فترة سداد مقدمات حجز الـ 100 ألف وحدة.. فيديو

قال عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان ، إن سبب مد فترة سداد مقدمات حجز الـ 100 ألف وحدة لمحدودي الدخل لمدة أسبوع، هو أن عدد المتقدمين فاق التوقعات، وإلى الآن تم بيع 420 ألف كراسة.





وأضاف عمرو خطاب خلال مداخلة هاتفية علي قناه إكسترا نيوز، أن المواطنين الذين قاموا بدفع مبلغ جدية الحجز وصلوا إلى 306 آلاف مواطن، وهذا ما جلعنا نمد فترة دفع مقدمات جدية الحجز لمدة أسبوع بدءا من غدا حتي يوم 20 /12 .





عمرو خطاب ، أن هذا يعطي فرصة للمواطنين لإدخال بياناتهم واوراقهم علي الموقع الخاص بوزارة الإسكان، مؤكدا أن التقديم بالكامل إلكترونيا. وأوضحللمواطنينلإدخالالإسكان،





وتابع عمرو خطاب، أن تشطيب الوحدات ثابت، والاختلافات تكون حسب المساحات، لافتا إلى أن وحدات متوسطي الدخل لها شروط ووحدات منخفضي الدخل لها شروط وهذا بناء علي قرارات مجلس الوزراء .





واستطرد عمرو خطاب، أن مساحة الوحدات المخصصة لمنخفضي الدخل تتراوح من 75 إلى 90 مترًا، ومساحة وحدات متوسطي الدخل تتراوح من 100 إلى 120 مترًا، مشيرا إلى أن 60% من ثمن الوحدة مدعم من الدولة.





ونفى خطاب الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن توقف الموقع الخاص بالتسجيل، مضيفًا أن المواطن سيتمكن من استلام الوحدة السكنية بعد 36 شهرًا من استكمال إجراءات التمويل العقاري.