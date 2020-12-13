رغم ارتفاع إصابات كورونا .. تدافع الآلاف في المتاجر استعدادا لأعياد الميلاد بـ لندن| صور





توشك 2020 على الانتهاء وتدق أعياد الميلاد الأبواب، مما دفع الناس إلى التوجه لشراء الهدايا على الرغم من المخاوف من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.





يفصلنا عن عيد الميلاد المجيد أسبوعين فقط من الآن، وكانت هناك حشود في شوارع المدن الكبرى حيث خرج المتسوقون بقوة.





تم تحذير أولئك الموجودين في لندن من الحاجة إلى الاستمرار في اتباع قواعد التباعد الاجتماعي وسط مخاوف من ارتفاع معدلات حالات الإصابة والوفيات في العاصمة.





ارتفعت نتائج الاختبارات الإيجابية لفيروس كورونا بين البريطانيين في 28 من 32 منطقة بالمدينة، مما رفع العدد الإجمالي للحالات لهذا الأسبوع إلى 21672 ألف إصابة، وهي قفزة بنسبة 33٪ عن فترة السبعة أيام الماضية.





تم تحذير سكان لندن من احتمال وضع مدينتهم في المستوى الثالث الأسبوع المقبل، مع إجبار الحانات والمطاعم على الإغلاق باستثناء الوجبات السريعة.





وعلى الرغم من المخاوف، توجه آلاف الأشخاص إلى مناطق التسوق الرئيسية لشراء هدايا اللحظة الأخيرة، حيث كان شارعي أكسفورد ستريت وريجينتس ستريت - اللذان تم تخصيصهما مؤقتًا للمشاة للمساعدة في التباعد الاجتماعي - يتجهان لعطلة نهاية الأسبوع الثانية على التوالي.





كان الأسبوع الماضي بمثابة المرة الأولى التي يتمكن فيها المتسوقون من الذهاب إلى المتاجر الفعلية في عطلة نهاية الأسبوع منذ الإغلاق وإنفاق المليارات من قبل أولئك الذين يستمتعون بالقواعد المخففة.





كان من المتوقع أن يتم إنفاق 1.7 مليار جنيه إسترليني أخرى في المتاجر بنهاية هذا الأسبوع مع إنفاق 11 مليون بريطاني 3 ملايين جنيه إسترليني في الدقيقة على مدار تسع ساعات من التداول.





كانت النقاط الساخنة الأخرى للفيروس، بما في ذلك أجزاء من كينت وبلدة هافرينج الأكثر تضررًا في لندن، مشغولة أيضًا بازدحام المتسوقين.





وفي الشمال، حيث انخفضت معدلات الإصابة بعد الإغلاق، كانت شوارع نيوكاسل وبرمنجهام ولييدز مليئة بالحشود.





تقع جميع المناطق الثلاث حاليًا في المستوى الثالث من القيود، لكن المسئولين يأملون في إمكانية نقلهم من الطبقة الأشد قسوة إذا استمرت أعداد الحالات في الانخفاض.





تدافع المتسوقين إلى المتاجر وسط مخاوف من أن عمليات التسليم عبر الإنترنت لن تصل إلى الناس في الوقت المناسب لعيد الميلاد.





وحذرت شركات التوصيل من أنها تواجه طلبًا كبيرًا بسبب الوباء الذي يتسبب في تأخيرات بجميع المجالات، فيما تقدمت بعض المتاجر في التاريخ الذي يجب تقديم الطلبات بحلوله من أجل ضمان التسليم في عيد الميلاد.





رغم مخاوف تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل أسوأ من السابق، امتلأت الشوارع الرئيسية في لندن بالمتسوقين اليوم حيث تدافع الناس على المتاجر والأسواق بالتزامن مع اقتراب أعياد الميلاد.