ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العالم يقترب من تسجيل 70 مليون إصابة بفيروس كورونا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
اقترب العالم من تسجيل 70 مليون إصابة بفيروس كورونا بحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

وقالت منظمة الصحة العالمية في نشرتها اليومية، إنه تم تسجيل أكثر من 656 ألف حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا على مستوى العالم أمس، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 69.8 مليون، ما يعني أنه في نهاية يوم الأحد قد يتم الإعلان عن تجاوز عتبة الـ70 مليون إصابة عالميًا.

وفقًا لتحديثات منظمة الصحة العالمية ، زادت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا بأكثر من 11800 لتتجاوز 1.58 مليون.

وأضافت أنه تم تسجيل ما يصل إلى 69808.588 حالة إصابة بفيروس كورونا و 1588854 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. وارتفع عدد الحالات المؤكدة بمقدار 656181 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية ، وزاد عدد الوفيات بمقدار 11868.

تعتمد إحصاءات منظمة الصحة العالمية فقط على البيانات المؤكدة رسميًا المقدمة من الدول.

وتمثل أمريكا الجنوبية والشمالية أكثر من 46٪ من حالات كورونا في اليوم الواحد المقدمة إلى منظمة الصحة العالمية خلال الـ 24 ساعة الماضية 303،063 آلاف، بينما تأتي أوروبا في المرتبة الثانية 265،334 حالة، تليها جنوب شرق آسيا 40،396 حالة.

أما عن الدول، سجلت معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا  في الولايات المتحدة (15404.889)، تليها الهند (9826775)، البرازيل (6781.788)، روسيا (2625848)، فرنسا (2310701)، المملكة المتحدة (1809459)، إيطاليا (1،805،873)، إسبانيا ( 1،730،575)، الأرجنتين (1،483،376)، كولومبيا (1،399،911)، ألمانيا (1،300،516) والمكسيك (1،217،126).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

100 ألف فقط بأوروبا .. الصحة العالمية: 400 ألف مصاب جديد بكورونا في يوم واحد

السعودية تعلن عدد مصابي فيروس كورونا في 24 ساعة.. ومفاجأة بالمتعافين

بإجمالي 339267 حالة.. السعودية تسجل 323 إصابة جديدة بـ كورونا

البرازيل.. أكثر من 200 وفاة بـ كورونا في يوم واحد

إصابات كورونا في العالم تتجاوز 42.84 مليون حالة

كورونا حول العالم يتخطى حاجز الـ 50 مليون إصابة

ترشيحاتنا

حازم إمام يتنازل عن شارة القيادة فى لقاء الزمالك والمقاولون.. فيديو

مخترع لقاح كورونا يكشف موعد القضاء على الفيروس في العالم

بعد معاكستها لـ حسين فهمى.. سر رفض عمر الشريف الارتباط بـ صوفيا لورين

الزمالك يسجل هدفا أول بمرمى المقاولون بـ النيران الصديقة

بعد توجيهات السيسي بعلاجها .. تفاصيل حالة الطفلة أميرة قبل خضوعها للعملية الجراحية

فساتين ملفتة ومكياج صاخب.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة أحمد الفيشاوي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم ارتفاع إصابات كورونا .. تدافع الآلاف في المتاجر استعدادا لأعياد الميلاد بـ لندن| صور

بعد عقد قرانها.. بشرى تستعرض أنوثتها بإطلالات مثيرة.. شاهد

استايل مميز.. أجرأ إطلالات دينا الشربيني.. شاهد