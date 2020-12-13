العالم يقترب من تسجيل 70 مليون إصابة بفيروس كورونا

اقترب العالم من تسجيل 70 مليون إصابة بفيروس كورونا بحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية.





وقالت منظمة الصحة العالمية في نشرتها اليومية، إنه تم تسجيل أكثر من 656 ألف حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا على مستوى العالم أمس، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 69.8 مليون، ما يعني أنه في نهاية يوم الأحد قد يتم الإعلان عن تجاوز عتبة الـ70 مليون إصابة عالميًا.





وفقًا لتحديثات منظمة الصحة العالمية ، زادت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا بأكثر من 11800 لتتجاوز 1.58 مليون.





وأضافت أنه تم تسجيل ما يصل إلى 69808.588 حالة إصابة بفيروس كورونا و 1588854 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. وارتفع عدد الحالات المؤكدة بمقدار 656181 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية ، وزاد عدد الوفيات بمقدار 11868.





تعتمد إحصاءات منظمة الصحة العالمية فقط على البيانات المؤكدة رسميًا المقدمة من الدول.





وتمثل أمريكا الجنوبية والشمالية أكثر من 46٪ من حالات كورونا في اليوم الواحد المقدمة إلى منظمة الصحة العالمية خلال الـ 24 ساعة الماضية 303،063 آلاف، بينما تأتي أوروبا في المرتبة الثانية 265،334 حالة، تليها جنوب شرق آسيا 40،396 حالة.





أما عن الدول، سجلت معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة (15404.889)، تليها الهند (9826775)، البرازيل (6781.788)، روسيا (2625848)، فرنسا (2310701)، المملكة المتحدة (1809459)، إيطاليا (1،805،873)، إسبانيا ( 1،730،575)، الأرجنتين (1،483،376)، كولومبيا (1،399،911)، ألمانيا (1،300،516) والمكسيك (1،217،126).