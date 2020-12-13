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بين الناس

مسنة تستغيث: أنقذوني من برد الإسكندرية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
استغاثت سيدة خمسينية تدعى أم محمد بمحافظة الإسكندرية بالجهات المختصة لإنقاذها من التشرد، لأنها تجلس فى الشارع دون مأوى على الأرصفة، ولا تستطيع تحمل مصاريف السكن.

وقالت أم محمد: أنقذوني من برد الشتاء، أجلس فى شوارع ميامى لأجمع قوت يومي أنا وأولادي ولا أستطيع تحمل مصاريف السكن.

للتواصل مع الحالة: 01115331192

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