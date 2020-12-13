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فن

محمد عبد الرحمن يفوز بجائزة أفضل ممثل كوميدي في مهرجان نجم العرب

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:49 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
حصل النجم محمد عبد الرحمن على جائزة أفضل ممثل كوميدي عن فيلم "الخطة العايمة"، في مهرجان نجم العرب وهو المهرجان الذي يكرم نجوم الفن باستفتاء الجمهور الخليجي والعربي وباستثناء الجمهور المصري، لتكريم كل فنان يحقق نجاحا خارج مصر وعلى مستوى الوطن العربي.

واقتربت إيرادات فيلم الخطة العايمة من الـ 10 ملايبن جنيه مصري، والرقم يعتبر كبيرًا في ظل ظروف كورونا، ومؤخرًا تسلم النجم جائزة أفضل مسلسل أونلاين في استفتاء وشوشة عن مسلسلة الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبمبم.
 
ويعتبر النجم محمد عبد الرحمن من أهم نجوم الكوميديا في الوقت الحالي، منذ انطلاقته بـمسرح مصر وصولًا لأحدث أعماله الحالية، وحقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال السينمائية والدرامية الفترة الماضية مثل فيلم الخطة العايمة، وجمجوم وبمبم، ولص بغداد والواد سيد الشحات وغيرها من الأعمال.

وكان الفنان محمد عبد الرحمن نشر صورة له برفقة الفنان أحمد حلمي من مهرجان القاهرة السينمائي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق علي الصورة قائلا: ازيك يا عادل بيه.
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