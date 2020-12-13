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توك شو

هاني مهنا: صباح حصلت على الجنسية المصرية دون الزواج من مصري.. فيديو

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:01 ص
هاني مهنا
هاني مهنا
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إبراهيم القادري
قال الموسيقار هاني مهنا ، إن الرئيس السادات كان عبقريا في السياسة وكان فنانا ومتذوقا للفن جدا وكان حكيما في تصرفاته، مشيرا إلى أن السادات ساعد الفنانة صباح في الحصول علي الجنسية المصرية بسبب كلامه - مهنا - مع جيهان السادات عنها وتشدد النقابة معها.

وأضاف هاني مهنا خلال لقائه في برنامج ابن مصر المذاع علي قناه المحور، أن الفنانة صباح حصلت على الجنسية المصرية دون أن تتزوج مصريا، لافتا إلى أن موضوع الفنانة صباح سألني علية الرئيس السادات وقلت له حقيقة تعنت النقابة والفنانين معها بسبب شهرتها وقتها، وبعدها حصلت على الجنسية المصرية، وغنت لمصر.

واستطرد هاني مهنا، أن عبد الوهاب قال له في أواخر الثمانينات إن الجمهور المتذوق مات، مؤكدا أن الفن والجمهور عبارة عن كفتين متساويتين ولا يجب أن يكون هناك كفة أعلى من الأخرى.

وأوضح هاني مهنا، أن الفنان يجب عليه أن يكون سياسيًا حتى يتجاوب مع جميع من حوله.
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