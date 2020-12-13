سمير غانم: عادل إمام بيضحكني والميرغني شبهيي

قال الفنان سمير غانم، إن أول عقبة في حياته الفنية كانت فى أول مشواره، حيث كان يجهز لمسرحية مطلوب ليمونة مع الثلاثي، وكانت من تأليف أحمد سعيد وقبل عرض المسرحية بيوم تفاجأ بأن إعلاناتها تم رفعها من الشوارع وقرروا منع عرضها.





وأضاف سمير غانم أنه أثناء إستضافته فى برنامج السيرة والتى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC: "وعندما سألنا عن السبب قالوا أن أسمها هو السبب وهو يعنى أن الشعب قرفان وذهبنا حينها لوزير الداخلية ويعتبر ذلك أول مطب فى حياتنا".





وعن النجوم الشباب قال سمير غانم: أشعر أن من يشبهني فى الجيل الحالى هو حمدى الميرغني وأحب كوميديا على ربيع وأوس أنس، وكوميديا أحمد حلمى مدروسة أما مكى له أستايل مختلف، وأشرف عبد الباقى له الفضل فى خروج جيل كوميدى كبير.





وقال سمير غانم: الزعيم عادل إمام عشرة عمر وبيضحكنى جدا ومحمد صبحى ممثل تقيل وقوى فهو ممثل الأدوار الصعبة.

وتابع غانم: لم أقدم أفلام سينما كثيرة والسينما الأن تشبه الأفلام الأجنبى، أما الدراما فمن حوالى أربع سنوات كنا سنقدم مسلسل ميزو ٢ وكان هناك جلسة عمل مع المؤلف الراحل لينين الرملى والمنتج ولكنهم لم يتفقوا فلم يكتمل المشروع .



