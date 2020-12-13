مشادة على الهواء بسبب حق الأب في رؤية أبنائه.. فيديو

دخلت الدكتور أسماء عبد العظيم إستشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية في مشادة كلامية مع لمياء بسيوني مؤسسة حملة أمهات تصنع المستحيل حول حق الأب في رؤية أبنائه.





من جانبه قالت لمياء بسيوني خلال حواره ببرنامج التاسعة والمذاع عبر قناة "الاولي المصرية": "ليس من حق الأب رؤية أبنائه الا بوجود ضمانات معينة".





وفي السياق ذاته اشارت أسماء عبد العظيم، إنه من حق الطفل أن يعيش في جو اسري معين وأن يراه أبوه بعيد عن أقسام البوليس، مردفا:" لازم الأطفال يعيشو جو اسري، لترد لمياء بسيوني: "ما هو الضمان أن الطفل لأن يتأذى من زوجة أبوه مثلا ما يوفره القانون هو رؤيته وليس العيش معه".





كما طالبت لمياء، بنظرة إلى الأطفال المحتجزة من قبل الطرف غير الحاضن حضانة الأم المهدرة والضائعة لعوار القانون وصعوبة التنفيذ، وإلى قضايا الطلاق للضرر حيث إن من الصعب إثبات الطلاق الواقع على المرأة، مؤكدة أنه من واقع احصائيات للحملة فإن هناك ٩٠% من حالات الخلع هي في الواقع قضايا طلاق للضرر ويصعب الإثبات، وأن الطفل والمرأة فى مصر يتعرضون إلى معاناة شديدة بعض الطلاق وظلم واضح، وهو ما يتطلب ضرورة رفعه عنهم.