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أخبار البلد

رئيس البرلمان العربي يوجه رسالة للرئيس السيسي.. تفاصيل

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:19 ص
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
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مـيــــس رضـــا
وجه رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي رسالة شكر وإمتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه لمؤسسات العمل العربي المشترك لاسيما دعمه المستمر للبرلمان العربي الذي تحتضن أعماله القاهرة، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية لم تتوانى فى تقديم أي دعمٍ أو مساندةٍ للارتقاء بدوره خدمةً العمل العربي المشترك.


وقال "العسومي"، خلال الجلسة العامة التى احتضنتها جامعة الدول العربية السبت،  إن البرلمان العربي في مرحلته الجديدة يُولي أهميةً كبيرةً للدبلوماسية البرلمانية ويعتمدها كأداة محورية في ممارسة مهامه رغبةً منه في الانتقال بدوره وأنشطته إلى آفاق أرحبْ وإلى مكانةٍ أكثر رفعةً وتقدم وفي التعبير الصادق والقوي عن وجهات نظر الشعوب العربية أمام المؤسسات الإقليمية والدولية ومن هنا جاء قرار إنشاء المركز للارتقاء بمهامه واتساقًا مع استراتيجية العمل الجديدة التي تبنّاها ليكون نقطة التقاءٍ وأداةٍ تواصل مع المواطن العربي. 


وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى مصر قلب الأمة النابض وعماد أمنها القومي .

وأوضح رئيس البرلمان العربي أن البرلمان العربيّ يحدوه الأمل في أن يضْطلعُ مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية بمهامه على جميع الأصعدة فعلى الصعيد البحثيّ سيضْطلعُ بمهمة إعداد الدراسات والبحوث واستطلاعات الرأي وقياس الأداء والتي تساهم في تنمية المجتمعات العربية في مختلف المجالات.
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