رئيس الاتحاد السكندري: إبراهيم حسن في العناية المركزة وحالته مستقرة الآن

قال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري ، إن فريقه حقق فوزًا مستحقًا على بيراميدز، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت.





وأضاف محمد مصيلحي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "فزنا على فريق قوي ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى، لكن الاتحاد مع التوأم لا يعرف إلا الجدية، ومباراة بيراميدز كانت في غاية الصعوبة في الجولة الأولى من الدوري هذا الموسم".





وأكمل: "قدمنا مباراة كبيرة جدًا، والجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن، يبذل كل جهده، والصفقات الجديدة قدموا أداء متميزا، وأثبتوا جدارتهم بالتواجد في زعيم الثغر".





كما تحدث عن إصابة إبراهيم حسن، قائلا: "أصيب بكسر في ثلاثة ضلوع وتعرض لإصابات كثيرة، وبعد ذلك تعرض لضيق نفس، ثم دخل العناية المركزة، والآن حالته مستقرة وبخير".