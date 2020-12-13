بنتلي تسلم 15 نسخة فقط حول العالم من أيقونتها Pikes Peak Continental GT | صور

تستعد شركة بنتلي الإنجليزية رائدة صناعة السيارات الفاخرة، بتسليم 15 نسخة فقط من الأيقونة الخارقة Pikes Peak Continental GT، إلى 4 قارات مختلفة بدأ من اليابان ونيوزيلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وألمانيا ولاتفيا والمملكة المتحدة، بينما نالت الولايات المتحدة الأمريكية نصيب الأسد بعدد 5 نسخ من هذه السيارة





زودت السيارة بمحرك مكون من 12 أسطوانة متصل بشاحن توربيني، ينتج طاقة قدرها 626 حصان، و عزم أقصى للدوران بلغ 900 نيوتن/متر.





وبفضل هذه الإمكانيات فيمكن للسيارة Pikes Peak Continental GT أن تسارع من وضع الاستعداد حتى تصل إلى سرعة 100 كلم/ساعة خلال مدة زمنية قدرها 3.7 ثواني فقط أي سرعة 0 إلى 60 ميل/ساعة خلال 3.6 ثواني بينما بلغت سرعتها القصوى 333 كلم/ساعة.





حصلت Pikes Peak Continental GT على تصميم خارجي مميز ومبهر للغاية، وتمتعت مقدمة السيارة بشبكات أمامية عريضة بتصميم يحمل الرقم 100 احتفالا بمئوية Bentley، ويمنح هذا المفهوم أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، و بمصابيح أمامية رباعية بتصميم دائري مميز كالجوهرة الثمينة، بينما زودت بعجلات رياضية بلغ قياسها 22 بوصة يتوسطها جنوط معدنية من خمسة أضلاع مزدوجة ذات تصميم هندسي فريد.



