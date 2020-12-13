كريم محمود عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاد زوجته

شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز جمهوره صورة جديدة، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".









كريم محمود عبد العزيز برفقة زوجته أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، معلقا :" اسعد عيد ميلاد يا سيدتى". وظهر





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وهنأهم عدد من الفنانين، حيث قال اوس اوس: كل سنه و انتوا طيبين و ربنا يخليكوا لبعض، وهيثم شاكر قائلا:" عيد ميلاد سعيد"، وسارة الشامى: "عيد ميلاد سعيد لها".





يذكر أن كريم محمود عبد العزيز احتفل مؤخرًا بانتهاء تصوير فيلمه الجديد "موسى"، المقرر عرضه قريبا بدور العرض.









فيلم "موسى" من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم العربي، وهي "سينرجي فليمز ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية"، من خلال استخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.









وخاض كريم محمود عبد العزيز سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل "هوجان"، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج "سينرجى".









وفي سياق آخر، شارك كريم محمود عبد العزيز كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، الذي عُرض مؤخرًا، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.





وشارك الفنان كريم محمود عبدالعزيز صورًا جديدة أثناء حضوره رابع أيام فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته الـ42، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع "انستجرام".





وظهر كريم عبد العزيز بإطلالة كلاسيك مرتديا بدله أنيقة باللون الاسود نالت إعجاب الجمهور وانهالت عليه التعليقات، واستقبلت السجادة الحمراء عددا كبيرا من نجوم ونجمات الفن في الوطن العربي.



