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أخبار العالم

للاستغناء عن استيراده.. إيران تعلن موعد اختبار لقاحها ضد كورونا على البشر

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:26 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت إيران عن بدء الاختبار البشري للقاحها المحلي ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل، بعد أن تم إصدار الترخيص اللازم له من قبل وزارة الصحة الإيرانية.


ووفقًا لوكالة "فارس" الإيرانية، قال محمد مخبر، رئيس اللجنة التنفيذية لأوامر الإمام الخميني، إن الاختبار البشري للقاح ضد فيروس كورونا سيبدأ منتصف الأسبوع المقبل، وعلى ثلاث مراحل، تستغرق كل مرحلة 28 يوما، وذلك في ظل إصدار الترخيص اللازم من قبل وزارة الصحة.


وأضاف مخبر أن علماء اللجنة التنفيذية واثقون من أن البلاد ستنتج أفضل وأسلم لقاح لكورونا في البلاد، مشيرًا إلى أن اللقاح لن يشكل أي خطر على المواطنين.


وأكد أنه سيجري اختبار اللقاح في المرحلة الأولى على 56 شخصا، أما في المرحلة الثانية فسيتم اختباره على 50 شخصا، فيما سيتم اجراء الاختبار في المرحلة الثالثة على عدد غير محدد.


ولفت إلى أنه بإمكان البلاد إنتاج هذا اللقاح بشكل واسع، وبعد 3 إلى 4 أشهر من الاختبار البشري، سيتم الوصول إلى نقطة تستغني فيها البلاد عن استيراد لقاح كورونا.
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