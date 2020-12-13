فتاة قاصر تعترف: أمى بتجوزني بورقة عرفي لما عدتي بتخلص.. مستندات

كشفت التحقيقات التفاصيل الكاملة فى أكبر قضايا بيع الأطفال صغار السن تحت بند الزواج العرفي لرجال أعمال عرب "زواج القاصرات"، والمتهم فيها اثنان، الأول محام والثانية ربة منزل.











وتبين من اعترافات إحدى الفتيات المستغلات فى عمليات الزواج العرفي، أنها تزوجت للمرة الأولى فى حياتها لمدة شهر واحد، وذلك بموافقة والدها ووالدتها، وفور طلاقها وانتهاء العدة قامت والدتها بالبحث عن عريس جديد للزواج منها بنفس الطريقة باستخدام عقد عرفي.



















وأكدت الفتاة فى اعترافاتها أنها لا تقرأ ولا تكتب وأنها قامت بالبصم بإصبعها على العقد الأول والثاني، وأن محامي هو من قام بتقديمه لها.









وكانت نيابة السادس من أكتوبر أحالت واحدة من أكبر قضايا بيع الأطفال صغار السن تحت بند الزواج العرفي لرجال أعمال عرب، والمتهم فيها اثنان، الأول محام والثانية ربة منزل.











وكشفت التحقيقات قيام المتهمين باستغلال الطفلة المجني عليها "هدى. م. ص. م"، ابنة المتهمة الثانية، وتظاهرهما برغبتهما في تزويجها بزعم الحرص على مستقبلها، فعرضاها للبيع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية "فيس بوك"؛ نظير تلقي مبالغ مالية، وأن المتهم الأول أنشأ حسابا خاصا على موقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية (فيس بوك)؛ سماه "أحمد خطاب خطاب للزواج"، لتسهيل ارتكاب الجرم موضوع الاتهام الأول.











وشهدت الطفلة أنه إثر ما دار بين والدتها (المتهمة الثانية) والمتهم الأول من اتصال هاتفي، أخبرها خلاله الأخير بوجود فرصة لتزويجها، حينئذ أرسل صورا خاصة بها إلى من زعم رغبته في الزواج منها؛ فلما أبدى الأخير رغبته في إتمام ما اتفقا عليه سلفا حدد موعدا لمقابلتها وأهلها، وآنذاك حضر الشاهد الثاني وتمكن من ضبط المتهمين.









وشهد عقيد شرطة - مفتش بالإدارة العامة الحماية الآداب، أنه تلقى معلومة من أحد معاونيه مفادها إنشاء المتهم الأول حسابا على موقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية (فيس بوك)؛ عارضا خلاله الفتيات صغار السن للبيع؛ متخذا من الزواج الشرعي ستارا لا يأتيه، فأشار على معاونه بمجاراة المتهم وزعم رغبته في الزواج من إحداهن؛ وحينئذ عرض عليه المتهم صورة المجني عليها وأخريات، فلما أبدى له تطلعه لمواقعة المجني عليها؛ طلب لقاء ذلك مبالغ نقدية له وأهلها نظير ملاقاة طلبه بالقبول لديهم وتوسطه لإتمام تلك الزيجة المدعاة، فوافقه وحددا إثر ذلك موعدا لإنفاذ اتفاقهما، آنذاك حضر إلى مسرح الواقعة مدعيا كونه من يرغب في الزواج من المجني عليها وتمكن من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو الآنف بيانه، واستطرد أن تحرياته بشأن الواقعة دلته على اقتراف المتهمين لها.









وشهد رائد شرطة لضابط إدارة بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أنه بإجراء تحرياته بشأن الواقعة توصل إلى اقتراف المتهمين لها، عازيا قصدهما مما أتياه إلى استغلال المجني عليها جنسيا لما لهما من سلطة عليها، بعرضها للبيع، وتحقيق النفع المادي بتقاضي مبالغ مالية نظير ذلك واقتسامها فيما بينهما.









كما أقرت المتهمة الثانية لدى استجوابها بالتحقيقات باقترافها لما أنف بيانه من أفعال على النحو الذي لا يخرج عن مضمون ما جاء على لسان شهود الواقعة.







