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أخبار العالم

كاد أن يحرقهم.. اعتقال رجل بريطاني سكب بنزينا على ضباط شرطة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:51 ص
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
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شيماء مصطفى
اعتقلت الشرطة البريطانية، رجلًا بعد أن أضرم النيران فيهم وفي أحد العقارات بمدينة بولتون الواقعة في مانشستر.


ووفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، كان الضباط يحاولون اعتقال الرجل البالغ من العمر 51 عامًا، بتهمة جرائم العنف المنزلي، ليسكب البنزين عليهم وعلى نفسه وداخل العقار.


وأضافت الصحيفة البريطانية، أن الرجل أضرم بعد ذلك النيران في المدخل عندما حاول الضباط دخوله.


وقالت شرطة مانشستر الكبرى في بيان إن مفاوضين من الشرطة كانوا في الموقع إلى جانب خدمات الإطفاء والإسعاف، وتم اعتقال الرجل في النهاية بأمان.


وأضافت أنه تم نقل أحد الضباط إلى المستشفى بعد الحادث، لتلقي العلاج بعد الاشتباه في حروق كيميائية، كما نُقل المتهم إلى المستشفى لاستنشاقه دخانا كثيفا، لكنه خرج بعد ذلك للاحتجاز للاشتباه في اتصالاته الكيدية، والحرق العمد.


وقال مساعد قائد الشرطة روب بوتس: "كان هذا موقفًا صعبًا يسلط الضوء على الظروف الخطيرة التي يواجهها الضباط غالبًا عند قيامهم بواجباتهم لحماية مجتمعنا وأولئك الذين يحتاجون إلى مساعدتنا".
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