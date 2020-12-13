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سيارات

سباق تسارع مثير بين مرسيدس AMG GT R وبي ام دبليو X3 M كومبتيشن | فيديو

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:59 ص
سباق تسارع مثير بين
سباق تسارع مثير بين مرسيدس AMG GT R و بي ام دبليو X3 M
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كريم عاطف
نشرت صفحة TRACK DAY العالمية الخاصة بسباقات التسارع على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب مقطع فيديو جديدًا لإحدى سباقات التسارع المثيرة، والتى جمعت بين مرسيدس AMG GT R وبي ام دبليو X3 M كومبتيشن .

وظهرت السيارتان فى مقطع الفيديو أثناء المنافسة فى العديد من السباقات لتحديد من فيهم الأفضل عن الأخر، وتنافست مرسيدس AMG GT R و بي ام دبليو X3 M كومبتيشن المعدلة فى بداية الأمر بسباق من نقطة ثابتة والأخر من نقطة متحركة، و أيضًا فى سباق للمنعطفات.

وبسبب الاختلاف الكبير بين بي ام دبليو X3 M كومبتيشن و مرسيدس AMG GT R، قام صانعوا مقطع الفيديو بعمل بعض التعديلات على السيارة الأولى لتكون قادرة على المنافسة مع الخيرة .

ولذلك أصبحت السيارة بي ام دبليو تستمد قوتها بعد التعديل من محرك بست أسطوانات مستقيمة مزدوج التوربو سعة 3 لتر، وبينما لا نعرف قوته بالضبط، إلا أنه يُتوقع أن قوته تقدر بنحو 700 حصان، ويُرسل المحرك القوة للعجلات الأربع.

أما مرسيدس AMG GT R القياسية تستمد قوتها من محرك V8 مزدوج التيربو سعة 4 لترات يولد قوة 577 حصان، وتعمل السيارة بنظام دفع خلفي، في حين أن وزنها أقل بكثير من وزن بي ام دبليو، وديناميكيتها الهوائية أفضل، لتعوض بذلك فارق القوة بينهما.
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