سباق تسارع مثير بين مرسيدس AMG GT R وبي ام دبليو X3 M كومبتيشن | فيديو

نشرت صفحة TRACK DAY العالمية الخاصة بسباقات التسارع على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب مقطع فيديو جديدًا لإحدى سباقات التسارع المثيرة، والتى جمعت بين مرسيدس AMG GT R وبي ام دبليو X3 M كومبتيشن .





وظهرت السيارتان فى مقطع الفيديو أثناء المنافسة فى العديد من السباقات لتحديد من فيهم الأفضل عن الأخر، وتنافست مرسيدس AMG GT R و بي ام دبليو X3 M كومبتيشن المعدلة فى بداية الأمر بسباق من نقطة ثابتة والأخر من نقطة متحركة، و أيضًا فى سباق للمنعطفات.





وبسبب الاختلاف الكبير بين بي ام دبليو X3 M كومبتيشن و مرسيدس AMG GT R، قام صانعوا مقطع الفيديو بعمل بعض التعديلات على السيارة الأولى لتكون قادرة على المنافسة مع الخيرة .





ولذلك أصبحت السيارة بي ام دبليو تستمد قوتها بعد التعديل من محرك بست أسطوانات مستقيمة مزدوج التوربو سعة 3 لتر، وبينما لا نعرف قوته بالضبط، إلا أنه يُتوقع أن قوته تقدر بنحو 700 حصان، ويُرسل المحرك القوة للعجلات الأربع.



